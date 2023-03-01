Чоловіка знайшли живим через 9 років після його похорону

Утікача із будинку для людей похилого віку у Китаї вважали загиблим у автомобільній аварії. Родичі “впізнали” його і дали згоду на кремацію тіла.

Старенького чоловіка в Китаї знайшли живим через 9 років після того, як родичі уже поховали його, вважаючи, що він загинув після наїзду автомобіля.

Про це повідомляє сайт msn.com з посиланням на китайський телеканал China News Network.

У 2014 році Чжуо Канго зник із будинку для людей похилого віку. Через деякий час на узбіччі дороги виявили тіло невідомого чоловіка, якого збила машина. І родичі, і друзі “впізнали” у загиблому втікача, після чого його тіло кремували, не проводячи розтину та інших додаткових аналізів.

Однак минулого року поблизу мегаполісу Чунцин з’явився старий чоловік, який привернув увагу поліцейських своєю дивною поведінкою. Він відмовлявся відповідати на будь-які запитання і його неможливо було ідентифікувати.

Після проведеного ДНК-тесту вдалося розшукати брата невідомого приблуди. Тоді влада встановила, що цей чоловік на ім’я Чжуо Канго вважається загиблим у аварії.

Коли “покійник” знову побачив свого внука, який приїхав його провідати, то розплакався і написав імена усіх своїх родичів.

Зараз влада Китаю працює над ідентифікацією людини, яку в 2014 році помилково поховали під чужим іменем.

Нагадаємо, раніше співробітники похоронного бюро в центральній Айові (США) були шоковані, коли жінка, яку доставили як покійну, виявилася живою.

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