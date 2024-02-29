Чоловіка знесло з ніг потужним струменем пива – відео

Пивоварня з Міннесоти, США, поділилася відео, на якому через несправність резервуару працівника знесло з ніг струменем пива.

Про це пише UPI.

Компанія Back Channel Brewing Co. у Спрінг-Парку опублікувала у Facebook ролик, на якому бровар на ім'я Брендан перевіряє системи на великому резервуарі з нержавіючої сталі.

На відео видно, як зламався клапан, внаслідок чого з резервуара вирвався сильний струмінь пива і вдарив Брендану в груди, відкинувши його через усю кімнату. Брендан швидко встає і починає намагатися закрити дірку, тоді як інші співробітники поспішають на допомогу.

Нагадаємо, священника та його партнера заарештували за торгівлю віагрою. Вони продавали препарати вдома.

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