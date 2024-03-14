Чоловіка-зрадника обманом змусили розповісти правду в прямому ефірі радіо – відео

Жінка запідозрила свого чоловіка, коли знайшла в його машині "докази" того, що у нього була інша.

Жінка дізналася про зраду чоловіка в прямому ефірі радіо, коли її обранця обманом змусили розповісти правду.

Так, дружина зателефонувала на детройтську радіостанцію Channel 955 у шоу Mojo in the Morning і розповіла, що підозрює коханого в невірності.

Тоді ведучі зателефонували чоловікові, вдаючи, що пропонують йому безкоштовні квіти для когось особливого – і, на превеликий жах дружини, він попросив надіслати їх своїй коханці. Це все почула його дружина.

Фрагмент розмови був опублікований на сторінці радіостанції в TikTok, де можна почути, як дружина телефонує ведучим. Вона пояснила, як знайшла "докази" в його машині.

"Мені потрібно було забрати доньку з танців, але я не могла знайти ключі від своєї машини, тому взяла його машину», - розповіла вона. "Дорогою мене зупинили за перевищення швидкості. Мені довелося шукати реєстрацію в бардачку, і коли я туди залізла, то знайшла буклет про виставу, на яку хотіла піти".

Потім вона розповіла, що була майже впевнена, що він пішов з іншою жінкою.

@channel955detroit Pt. 1 - Stacey thinks her husband is cheating after finding proof in her car, the show calls him to try & catch him cheating ♬ original sound - Channel 955

Ведучі вирішили зателефонувати йому. Після декількох гудків він підняв слухавку, і одна з ведучих прикинулася флористкою, яка хотіла надіслати йому безкоштовний букет.

Але коли його запитали, кому відправити його, він вирішив подарувати квіти іншій жінці. Ведуча запитала: "А в яких стосунках вона з вами?". На що він відверто відповів: "Вона подруга".

Потім його попросили записати голосове повідомлення, щоб відправити разом з квітами, і він сказав жінці, що "кохає її".

@channel955detroit Pt. 2 - Stacey thinks her husband is cheating after finding proof in her car, the show calls him to try & catch him cheating ♬ original sound - Channel 955

Тоді ведучий зізнався, що відбувається насправді, і сказав: "Це шоу Mojo in the Morning, і ваша дружина підслуховувала всю цю розмову і щойно почула, як ви надсилали квіти іншій жінці. Ваша дружина зателефонувала нам, бо підозрює, що ви її зраджуєте". Потім ведучий почав вимагати від нього більше інформації і попросив його розповісти, чи була інша жінка більше, ніж подруга, на що він відповів: "І так, і ні".

Тоді дружина втрутилася і сказала своєму чоловікові: "Це твій шанс бути чесним. Я прямо запитала тебе, чи ти в цьому шлюбі, чи ні. Ти завжди виправдовуєшся і змушуєш мене почуватися божевільною".

Потім він нарешті зізнався, що зраджував, але відчайдушно намагався виправдати свої дії, стверджуючи, що це були "не найкращі місяці", і додав: "Чи почуваюся я погано? Так! Чи почуваюся я спійманим? Очевидно".

@channel955detroit Pt. 3 - Stacey thinks her husband is cheating after finding proof in her car, the show calls him & catches him cheating with another woman ♬ original sound - Channel 955

Нагадаємо, раніше жінка жорстоко викрила роман чоловіка з її братом у прямому ефірі радіо. Її чоловік і гадки не мав, що вона розкриє всі деталі того, що сталося.

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