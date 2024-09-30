Чоловіка звільнили після того, як бос роздрукував 50 годин його історії пошуку: що він ґуґлив

Чоловік розповів, що його звільнили з роботи після того, як начальство роздрукувало історію його пошукових запитів за 50 годин.

Про це пише LADbible.

Джош Вільямс працював адміністратором служби підтримки клієнтів протягом трьох місяців, коли його роботодавці викликали його на зустріч у липні. Вони також причепилися до 26-річного хлопця за те, що він тричі виходив на лікарняний через "безглузді" причини, такі як використання крему для засмаги для носа.

Джош визнає, що в його пошуковій історії дійсно були досить "дурні речі". Вільямс шукав такі речі, як "Саймон Ковелл невдало зробив ботокс", а перед тим, як піти на операцію, "чи болять зуби у індички".

"Я все ще перебував на випробувальному терміні на роботі, з якої мене звільнили. У мене було два або три лікарняних дні, і відмовки, які я використовував, були просто до біса тупими", - пояснив він. "Дійшло до того, що навантаження для мене самого було просто недостатнім. Мені просто не давали жодної роботи, тому я почав ґуґлити на комп'ютері компанії".

Перед звільненням Вільямс витратив усі свої заощадження на поїздку до Туреччини, щоб вилікувати зуби, тому залишився і без грошей, і без роботи. Але, як він пояснив, він побачив можливість: "Я знав, що не маю жодного доходу, тому подумав, що єдине джерело, яке у мене є – це TikTok, тому я вирішив розмістити його там".

Джош Вільямс / Фото: Kennedy News and Media

І хоча він хотів отримати трохи швидких грошей, він опублікував історію свого звільнення "зопалу", і це "обернулося проти нього".

Хоча деякі користувачі стверджували, що він "занадто старий", щоб бути звільненим за такі речі, хлопець також вважає, що це стало причиною того, що йому відмовили у трьох наступних посадах.

Він сказав: "Вони, очевидно, впізнали відео і сказали, що мої цінності не збігаються з їхньою компанією. По суті, вони сказали, що ми бачили твій TikTok і вважаємо, що ти лайно, і ми не хочемо бачити тебе тут, іншими словами. Очевидно, що мені було неприємно це чути. Це змусило мене почуватися досить ніяково, якщо чесно, і мені було досить соромно за себе".

Джош Вільямс / Фото: Kennedy News and Media

Зрештою, Вільямс заробив близько 600 доларів на відео про втрату роботи, що допомогло йому сплатити "більшу частину" орендної плати за житло. Однак, він сказав: "Я дуже шкодую про те, що залишив це відео зараз. Думаю, через два дні після публікації я хотів його видалити, але мені потрібні були гроші, тому я залишив його там".

Вільямсу дуже не подобається робота, на якій він опинився, і він хоче займатися створенням контенту як довгострокову мету. І через наслідки, з якими він зіткнувся, він закликає інших бути обережнішими, перш ніж розміщувати інформацію в Інтернеті.

"Це може здатися досить смішним, але, дивлячись на мою ситуацію і на те, як вона на мене вплинула, я б сказав, що це, мабуть, одна з найгірших речей, які ви можете зробити для майбутньої роботи, кар'єрного росту тощо", - каже Вільямс. "Просто будьте дуже обережні, перш ніж розміщувати щось в Інтернеті, навіть якщо ви робите це зопалу".

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