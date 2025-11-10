Чоловіка звільнили, бо пройшов 16 тисяч кроків на лікарняному: подробиці інциденту

Прогулянка / © Pixabay

Китайська судова справа 2019 року, деталі якої оприлюднило Міністерство юстиції, викликала гостру дискусію про межі контролю роботодавця та права працівників. У центрі уваги опинився чоловік на прізвище Чень, якого звільнили після того, як компанія довела його «надмірну активність» під час лікарняного.

Про це пише My News.

Від болю в спині до шпори: хронологія конфлікту

Чень — працівник компанії в провінції Цзянсу. Спершу він двічі брав лікарняний через травму спини. Невдовзі після повернення, пропрацювавши лише півдня, він знову пішов на лікарняний. Цього разу через біль у правій нозі. Чоловік надав довідку про потребу в тижневому відпочинку та діагноз п’яткова шпора.

Коли Чень прибув до компанії для передачі документів, його не пустив охоронець. Через кілька днів компанія повідомила йому про звільнення за прогули та неправдиві свідчення про стан здоров’я.

Докази роботодавця: відео і трекер

У суді компанія представила «залізні» докази:

Запис із камер спостереження, де видно, як Чень біжить до компанії того дня, коли він подав заяву на лікарняний через біль у ногах. Дані з програмного забезпечення, які показували, що того дня Чень пройшов понад 16 000 кроків.

Чень, зі свого боку, наполягав, що докази компанії є недійсними, а його діагнози (включно зі знімками) — достовірними.

Вердикт суду — незаконне звільнення

Незважаючи на відео «бігу» та високу кількість кроків, арбітраж із трудових спорів, а згодом і суд (після двох розглядів), став на бік Ченя. Суд постановив, що компанія незаконно звільнила працівника і має виплатити йому компенсацію в розмірі 118 779 юанів ($16 700).

Це рішення спровокувало жваве обговорення в Мережі, де багато користувачів підтримали Ченя. Вони зазначали, що навіть якщо він пройшов 16 000 кроків, це можливо, якщо він пішов до лікарні або купував ліки. Компанія не має права перевіряти особисті дані своїх співробітників, такі як кількість кроків, не кажучи вже про те, щоб звільняти їх за це.

Справа Ченя підтвердила, що надмірна перевірка особистих даних працівників, навіть за наявності підозр, може бути розцінена як порушення трудового законодавства та прав людини.

