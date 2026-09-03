Чоловіка звинуватили у масових вбивствах для секс-ритуалу: хто був його жертвами

Арешт чоловіка / © ТСН.ua

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Японська поліція 31 серпня заарештувала 36-річного чоловіка, якого підозрюють у масовому вбивстві хом’яків. За версією слідства, японець міг убивати гризунів під час сексуальних зустрічей у так званих «готелях кохання».

Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на японську поліцію та AFP.

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Це вже другий арешт чоловіка. Кілька тижнів тому його затримували за підозрою в тому, що він затоптав на смерть близько 20 хом’яків. Цього разу слідство вважає, що жертвами могли стати ще близько 30 тварин.

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Підозрюваний працює у старшій школі в префектурі Івате. За даними правоохоронців, він убивав хом’яків разом із двома різними жінками під час відвідування погодинних готелів для пар. У поліції припускають, що жорстокі дії щодо тварин могли бути частиною своєрідного сексуального ритуалу.

Убивство гризунів є порушенням японського законодавства про захист тварин. Через це правоохоронці також заарештували двох жінок, які, за версією слідства, були причетні до інцидентів.

Під час розслідування поліція вилучила смартфон чоловіка. На ньому правоохоронці виявили відеозаписи вбивств хом’яків, а також листування в чатах.

За словами високопосадовця поліції міста Міяко Хіроюкі Насу, повідомлення свідчать про те, що щонайменше один із випадків був заздалегідь спланований чоловіком та його партнеркою.

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В одному з повідомлень, наведеному поліцією, йшлося про те, де саме пара могла «вбивати хом’яків і водночас розважатися». Слідство продовжує встановлювати всі обставини злочинів і можливу роль кожного з підозрюваних.

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