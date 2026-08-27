Чоловікам важче схуднути через одну несподівану причину: що з’ясували вчені

Чоловік / © Pixabay

Реклама

Чоловікам часто важко худнути через стереотипи, що дієти — це нібито виключно для жінок і що вони обов’язково пов’язані з суворими заборонами. Нещодавнє дослідження пояснило ці причини й показало, як можна допомогти чоловікам позбутися зайвої ваги.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Як чоловіки сприймають дієти

Дослідники з Університету Англії Раскін опитали 24 чоловіків віком від 30 років про їхній досвід участі в програмах схуднення. З’ясувалося, що багато хто з них вважає дієту «негативним словом», яке асоціюється з жертвами, обмеженнями та надмірною силою волі. Окрім того, чоловіки сприймають такі ініціативи як «фемінізований простір».

Реклама

Учасники дослідження зазначили, що саме слово «дієта» одразу асоціюється у них із суворими заборонами. Через це у багатьох виникає внутрішній протест проти таких обмежень.

Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), близько 70 відсотків чоловіків у країні мають надмірну вагу або ожиріння, порівняно з 62 відсотками жінок. Водночас чоловіки зазвичай вважають дієти «короткостроковою програмою прискореного відновлення», яку вкрай важко дотримуватися у звичному ритмі життя.

Головні перешкоди для схуднення

Науковці з’ясували, що чоловікам важко скинути вагу через низку причин: вони сприймають дієти як виключно «жіноче» заняття, асоціюють їх із жорсткими обмеженнями та жертовністю, заздалегідь переконані у власній неминучій невдачі. Також часто стикаються з браком знань про калорії та правильне харчування і заважаючими факторами способу життя, зокрема роботою на довгі зміни.

Основною мотивацією для схуднення чоловіки назвали власний образ тіла та естетику, часто зізнаючись у соромі чи неприязні до власних фотографій. Додатковим стимулом у деяких випадках ставали проблеми зі здоров’ям, наприклад, страх серцевого нападу.

Реклама

Роль підтримки та нові підходи

Найбільшого успіху в схудненні чоловіки досягали тоді, коли зміни в їхньому раціоні організовували їхні партнерки або коли близькі надавали їм активну підтримку.

«Моя дружина мені дуже допомагає, бо вона б’є мене під дупу, коли я знову починаю гнатися за пончиками», — розповів один із учасників.

Інший додав, що його партнерка купує йому яблука замість шоколаду: «Це вже півсправи».

Автори дослідження зазначають, що для залучення чоловіків до програм схуднення варто відмовитися від самого слова «дієта», натомість зробивши акцент на змаганні, елементах драми та естетичних цілях. Ініціативи повинні враховувати «опортуністичну простоту» в поєднанні зі швидкими результатами, а також залучати пари або передбачати наявність наставника.

Реклама

«Існує тенденція забувати, наскільки наш спосіб життя, зокрема сім’я та робота, впливають на збільшення ваги», — зазначив провідний автор дослідження, доктор Марк Кортнейдж.

За його словами, оскільки вага набирається роками й десятиліттями, короткострокові дієтичні рішення не здатні вирішити глибші проблеми поведінки. Попередні опитування також показали, що чоловіки старше 35 років часто сприймають набір ваги як неминучий наслідок старіння, звинувачуючи у цьому кар’єрні та сімейні обов’язки.

Нагадаємо, нові ліки допомогли товстим мишам сильно схуднути, хоча вони їли стільки ж, скільки й раніше. Вчені з’ясували, що ця речовина змушує організм швидше спалювати жир та інакше витрачати енергію, при цьому м’язи у тварин майже не постраждали.

Новини партнерів

Новини партнерів