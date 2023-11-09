Чоловіки упіймали гігантського пітона: його вага та довжина шокують (фото)

Вони боролися зі змією близько 45 хв.

Група мисливців на пітонів у національному заповіднику Big Cypress, що у Флориді, США, об'єдналася, щоб упіймати жахливу 5,2-метрову змію, вага якої становить 90 кг.

Про це пише CBS News.

45-річний захисник природи Майк Ельфенбейн сказав, що він та його 17-річний син Коул шукали агресивних змій у заповіднику площею 729 000 акрів, коли натрапили на величезного пітона.

Чоловіки упіймали гігантського пітона / Фото: cbsnews.com

Колеги-мисливці Трей Барбер, Картер Гевлок та Голден Гантер також помітили бірманського гіганта та приєдналися до боротьби.

"Ми були чужими", - сказав Ельфенбейн. "Але ми п'ятеро знали, що нам потрібно зловити цю штуку".

П'ятеро мисливців боролися із самкою змії близько 45 хвилин.

Чоловіки упіймали гігантського пітона / Фото: cbsnews.com

"Я схопив її за голову, а мій син тримав її за хвіст. Ми розтягли її через дорогу, і Картер, Голден і Трей стрибнули на неї згори, намагаючись утримати. Вона буквально підняла нас", - додав Майк.

На місце було викликано професійну мисливицю на пітонів Емі С'ю, щоб забрати спійману змію.

Емі С'ю / Фото: cbsnews.com

Вона сказала, що він важив 198 фунтів (90 кг), що робить його другим за вагою за всю історію штату.

Нагадаємо, спроба туриста зробити селфі з оленем закінчилася зламаними ребрами. Інцидент потрапив на відео.

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