Чоловіки упіймали гігантського пітона: його вага та довжина шокують (фото)

Вони боролися зі змією близько 45 хв.
Група мисливців на пітонів у національному заповіднику Big Cypress, що у Флориді, США, об'єдналася, щоб упіймати жахливу 5,2-метрову змію, вага якої становить 90 кг.
Про це пише CBS News.
45-річний захисник природи Майк Ельфенбейн сказав, що він та його 17-річний син Коул шукали агресивних змій у заповіднику площею 729 000 акрів, коли натрапили на величезного пітона.
Колеги-мисливці Трей Барбер, Картер Гевлок та Голден Гантер також помітили бірманського гіганта та приєдналися до боротьби.
"Ми були чужими", - сказав Ельфенбейн. "Але ми п'ятеро знали, що нам потрібно зловити цю штуку".
П'ятеро мисливців боролися із самкою змії близько 45 хвилин.
"Я схопив її за голову, а мій син тримав її за хвіст. Ми розтягли її через дорогу, і Картер, Голден і Трей стрибнули на неї згори, намагаючись утримати. Вона буквально підняла нас", - додав Майк.
На місце було викликано професійну мисливицю на пітонів Емі С'ю, щоб забрати спійману змію.
Вона сказала, що він важив 198 фунтів (90 кг), що робить його другим за вагою за всю історію штату.
Нагадаємо, спроба туриста зробити селфі з оленем закінчилася зламаними ребрами. Інцидент потрапив на відео.
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