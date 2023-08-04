Чоловікові випадково заплатили у 367 разів більшу зарплату: він відмовляється повертати кошти

На нього подали до суду.

В Угорщині компанія випадково перерахувала співробітнику у 367 разів більшу зарплату.

Про це пише Slovenia Posts.

Навесні чоловік уклав з компанією пробний контракт, який був розірваний через місяць. Після цього він зажадав, щоб його зарплата, що відповідає 92 549 форинтам (238 євро), була переведена на рахунок австрійського банку.

Але замість переказу 92 549 форинтів компанія надіслала 92 549 євро. Експрацівник відмовлявся повернути величезну різницю і в результаті на нього подали до суду.

Тепер компанія звинувачує його у "незаконному привласненні" після того, як чоловік навів низку відмовок, щоб не повернути гроші, наприклад, не маючи доступу до свого рахунку в Австрії. При цьому він зняв близько 15 500 євро готівкою зі свого австрійського рахунку через банкомат на півдні Угорщини та переказав їх на інший банківський рахунок.

Тим часом австрійській владі вдалося зафіксувати більшу частину грошей на рахунку в австрійському банку і повернути їхній компанії.

У судовому порядку компанія сподівається повернути гроші, що залишилися, а експрацівника можуть оштрафувати.

Нагадаємо, чоловік зірвав джекпот за декілька днів до виходу на пенсію. Стало відомо, на яку суму він розбагатів.

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