Думав, що його переслідують: як наляканому чоловіку врятували життя юзери соцмережі

Соціальні мережі, можливо, не всім до вподоби, але в деяких ситуаціях вони, безумовно, стають у пригоді. Іноді вони навіть можуть врятувати життя – особливо, коли тема, про яку йдеться, зацікавила користувачів Reddit, які полюбляють зануритися у таємниці.

Як пише LAD Bible, детективи-аматори струсили пил зі своїх капелюхів, щоб докопатися до суті досить химерної загадки, якою декілька років тому поділився на форумі один переляканий чоловік. Але нещодавно цей горезвісний допис знову з'явився – і мораль цієї історії залишається такою ж важливою і сьогодні.

Користувач під ніком @RBradbury1920 пояснив, що він раптом почав знаходити у своїй квартирі розклеєні записки з дивними каракулями від невідомого джерела, написані "не його почерком". У дописі він поділився: "15 квітня я знайшов на своєму столі жовтий папірець, написаний не моїм почерком, який нагадував мені про деякі справи, які я мав виконати, але про які буквально нікому не говорив. Хоча це було дивно, я списав це на те, що я зробив уві сні, подумавши, що, можливо, в напівсонному стані я надряпав її, щоб не було схоже, що це мій почерк. Я викинув його і не думав про це".

Однак після того, як це тривало декілька тижнів, хлопець почав вигадувати всілякі теорії змови. Лише через чотири дні після того, як він знайшов першу записку, він знайшов ще одну, прикріплену до його робочого крісла. У ньому було нагадування про те, щоб "переконатися, що він зберіг свої документи".

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Він пояснив: "Я злякався, але інших ознак злому не було, тому я встановив у себе вдома вебкамеру, спрямовану на мій робочий стіл, і використовував застосунок для відеоспостереження, щоб вона робила запис після виявлення руху. 28-го числа я прокинувся і знайшов ще одну записку, цього разу зі словами: "Наш орендодавець не дозволяє мені поговорити з тобою, але нам важливо це зробити".

Але коли він перевірив, що зафіксувала камера, то "нічого не знайшов" – і, щоб додати ще один шар таємничості, кошик для сміття на комп'ютері також був порожній, чого, за його словами, він "точно не робив останнім часом".

Чоловік розповів користувачам соцмереж, що підозрює, що це може бути справа рук переслідувача або, можливо, грабіжника, який зважував його майно і намагався налякати його – тому він звернувся до Reddit, щоб отримати сторонню думку.

Він справді почав панікувати, коли помітив, що на його дверях, а також на дверях деяких сусідів приклеєно ще один чистий папірець. На той момент параноїдальний чоловік був майже впевнений, що це його орендодавець грає з ним в ігри з папірцями – однак користувачі Reddit зрозуміли, що, швидше за все, насправді відбувається щось ще більш тривожне.

Після того, як декілька людей поставили під сумнів, що записки "не мають жодного сенсу в контексті", якщо за ними стоїть орендодавець, один розумник звернув увагу на той факт, що, "ймовірно, чоловік сам пише записки, але забуває".

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Хлопець подивився трохи ближче на будинок і з подивом виявив, що відповідь весь цей час була просто у нього під носом. Повідомляючи тим, хто стежив за сагою про "сталкера", він написав: "Дякую всім, хто надсилав пропозиції і давав поради, як діяти далі – особливо тим, хто рекомендував детектор CO [чадного газу]... Тому що коли я увімкнув його в спальні, він показав 100 проміле. У мене було отруєння чадним газом, і я думав, що мій орендодавець переслідує мене".

Серед симптомів отруєння чадним газом головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, нудота, блювота, затуманення свідомості, погіршення пам'яті, біль у грудях та м'язах, а також задишка.

Пізніше чоловік пояснив, що його квартира розташована "над гаражем" і що він писав "всілякі дурниці", поки хтось не попередив його про те, що відбувається – так що він був дуже вдячний, що створив обліковий запис на Reddit.

Нагадаємо, дівчина заради розваги зробила ДНК-тест, але дізналася жахливу правду про свою сім'ю. Вона поділилася своїм болем після того, як дізналася, хто її справжній батько.

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