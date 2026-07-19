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У США Кріс Гаварт ледь не помер після того, як його двічі вкусила гримуча змія під час візиту до родичів у Каліфорнії.

Щоб урятувати чоловіка, лікарі ввели йому 54 флакони антитоксину, а лікування в двох лікарнях зрештою обійшлося у приблизно 1,3 мільйона доларів, пише NTK.

Про це розповіла дружина постраждалого Дженні Гаварт.

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Кріс зі штату Айдахо разом із дружиною та трьома дітьми провів декілька днів у гостях у родичів в Оровіллі, штат Каліфорнія.

Коли сім’я вже збиралася вирушати додому, чоловік вийшов до саду батьків і випадково наступив на щось у тіні. Спершу він вирішив, що це рослина, однак насправді це була гримуча змія, яка двічі вкусила його за ногу.

Гримуча змія, що вкусила Кріса Гаварта / © needtoknow.co.uk

За словами родини, стан чоловіка почав стрімко погіршуватися буквально за лічені хвилини. У нього онімів язик, різко набрякли лімфатичні вузли, а легені почали відмовляти, поки медики боролися за його життя.

Через декілька днів після укусу ситуація стала ще серйознішою.

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У Кріса діагностували дисемінований внутрішньосудинний коагуляційний синдром (ДВК) — рідкісне, але потенційно смертельне порушення згортання крові, яке може уражати весь організм.

Медики лікарні в Оровіллі почали вводити великі дози антитоксину, намагаючись зупинити дію отрути.

Загалом чоловік отримав 54 флакони препарату, і лікування було настільки масштабним, що в медзакладі зрештою закінчився запас цього антитоксину.

Після цього пацієнта терміново транспортували вертольотом до Медичного центру Стенфорда, де йому призначили інший антитоксин, який нарешті почав ефективно усувати симптоми.

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Кріс провів під постійним наглядом лікарів 12 днів. Після стабілізації стану його виписали, і він повернувся додому до Айдахо разом із дружиною та дітьми.

За словами Дженні, чоловік поступово відновлюється, але наслідки укусу досі даються взнаки.

«Кріс почувається приблизно на 80%», — розповіла вона виданню. «У нього все ще є біль і набряк у нозі, які посилюються при більшій фізичній активності».

Кріс Гаварт / © needtoknow.co.uk

Найважчим наслідком, за її словами, стала сильна тривала втома.

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Родина зізнається, що під час госпіталізації боялася найгіршого.

«Весь цей інцидент був досить страшним для нашої родини, поки він лежав у лікарні, а його стан постійно коливався».

Особливо критичним моментом став розвиток ДВК-синдрому.

«Ми всі злякалися однієї ночі, коли у нього розвинувся ДВК. Саме тоді ситуація стала справді страшною».

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Після повернення чоловіка додому сім’я почала по-іншому ставитися до часу, проведеного разом.

«Ми дуже тішимося, що він вдома і що його стан поступово поліпшується. Ми точно навчилися не сприймати час, який проводимо разом як сім’я, як щось само собою зрозуміле. Ніколи не знаєш, коли це може бути твій останній день», - зазначила вона.

Рука Кріса / © needtoknow.co.uk

Найбільшим потрясінням після виписки стала сума медичних витрат.

За словами Дженні, страховка покриє частину рахунків, однак попередня загальна вартість лікування в обох лікарнях становить близько 1,3 мільйона доларів.

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«У нього є страховка, і вона, безперечно, покриє частину витрат. Ми ще не отримали рахунок на свою частину, але загальна сума за обидві лікарні, яку ми побачили до вирахування страхового відшкодування, становить приблизно 1,3 мільйона доларів. У лікарні нам сказали, що один флакон антитоксину коштує близько 13 000 доларів, а йому ввели 54 флакони», - додала Дженні.

Кожне рішення про додаткові дози спричиняло в чоловіка занепокоєння через їхню вартість.

За словами Дженні, навіть перебування у відділенні інтенсивної терапії коштувало величезних грошей. За одну ніч у відділенні інтенсивної терапії в Стенфорді лише оренда палати коштувала 61 000 доларів.

Після укусу Кріс не може працювати вже понад сім тижнів.

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Дружина пояснила, що чоловік вичерпав оплачувані відпустки та лікарняні ще раніше, коли переніс операцію.

«Кріс не працює від 26 травня, і весь цей час він не отримував зарплату. Тож це також було джерелом стресу».

Невизначеність із майбутніми медичними рахунками та відсутність заробітку серйозно турбують родину.

«Сама свідомість того, що на нас чекають великі рахунки за лікування, а він не отримував зарплату вже понад сім тижнів, змушує нас хвилюватися за майбутнє. Ми дуже вдячні тим, хто зробив пожертви», - розповіла кохана постраждалого.

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Щоб компенсувати втрачений дохід і покрити медичні витрати, родина запустила кампанію на GoFundMe.

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