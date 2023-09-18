Чоловікові з прізвищем Гіттлер, який виріс у єврейському кварталі, тричі ламали носа (фото)

Чоловік з одним із найневдаліших прізвищ – Гіттлер – розповів, як йому несолодко жилося в єврейському районі.

Про це пише Mirror.

Джон Гіттлер, нащадок трьох бабусь і дідусів-ірландців та одного німця, виріс у єврейському районі Детройта, штат Мічиган, США.

У місті з суворою репутацією його неодноразово жорстоко били і навіть тричі ламали носа.

"Мої бабуся та дідусь були крутими людьми, – розповів він виданню. — Вони приїхали сюди, пережили Депресію та Другу світову війну. Вони не були зацікавлені у зміні прізвища. Для них це було просто невдачею. Їхня теорія полягала в тому, що люди ставитимуться до нас, ґрунтуючись на нашому характері, а не на нашому імені, що певною мірою вірно. Але є достатньо людей, які теж б'ють тебе. Коли я ріс, такого було чимало".

Джон Гіттлер / Фото: mirror.co.uk

Побиття були жорстокими, найімовірніше, через те, що його молоді батьки купили будинок у переважно єврейському районі.

"Виявляється, близько 75% євреїв. О, дякую, мамо та тато. Так що ми — Гіттлери в єврейському кварталі на все життя. Та це здорово", - пригадав він.

Зараз він живе в Каліфорнії зі своєю дружиною, але тоді він часто ставав жертвою груп старших дітей, які давали йому прочухана.

"Це ніколи не було справедливо, це завжди були діти на два роки або два класи старші і вдвічі більше, так що їх було четверо або двоє", - пояснив він. "Ми з найкращим другом їхали додому зі школи, і четверо придурків-підлітків у машині зупиняли нас, збивали з дороги та вибивали з нас усе лайно".

Джон Гіттлер з дружиною / Фото: mirror.co.uk

Не дивно, що в дитинстві він просив маму змінити йому прізвище.

Джон пригадав відповідь рідної людини: "Вона подивилася на мене просто в очі і сказала, що негаразди формують характер. Ми не змінимо наше прізвище. Я подумав, і зрозумів. І знаєте, це той момент, коли твоя мама каже щось на кшталт: "Не задавай запитань, це кінець цієї розмови".

Він також дав пораду всім, хто має невдале ім'я чи прізвище, додавши: "Я зрозумів, що одна з речей, яку вам потрібно робити, — це грати у свою власну гру. Ви повинні вирішити, за що ви виступаєте. І це ніби для всіх. Особливо якщо в тебе є негаразди, або інвалідність, або лайнове ім'я, або невідповідний ярлик, ти просто маєш вирішити грати у свою власну гру, бо життя несправедливе. Дуже погано. І найголовніше, коли ви граєте у свою власну гру, ви починаєте жити відповідно до своїх власних стандартів, а не турбуватися про те, що вам кажуть інші люди".

Джон Гіттлер з дружиною / Фото: mirror.co.uk

Гіттлер також зізнався, що зараз нізащо би не змінив своє прізвище. Тому що, за його словами, в епоху Інтернету це надзвичайно корисно для бізнесу.

"Мені не потрібна візитна картка. Знаєте, ви бували на конференціях чи заходах, і ви скажете: "Чи можу я потім зустрітися з цією чудовою людиною у барі? Його звуть Філ, і я не можу згадати його прізвище". Ніхто про мене такого не каже", - додав він.

Нагадаємо, дівчина знайшла в телефоні бойфренда принизливі SMS про себе. Вона показала, що він писав друзям.

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