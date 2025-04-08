Чоловікові заборонили відвідувати всі паби країни: що він накоїв

Паб / © Freepik

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Заборона на відвідування одного пабу чи нічного клубу є досить поширеним явищем, але один британець перевершив усіх інших, заробивши собі заборону на відвідування кожного пабу в Англії після жахливого вчинку.

Про це пише Nottingham Post.

Тепер 38-річному мешканцю Ноттінгема буде заборонено відвідувати місцеві заклади, і він матиме мітку алкогольного моніторингу протягом приблизно чотирьох місяців, що може стати справжнім жахіттям для «п’яного головоріза», який заслужено отримав це покарання після судового засідання.

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Пол Ормонд був засуджений до двох років позбавлення волі умовно, а також до дворічної заборони на відвідування пабів по всій країні, носіння бирки контролю алкоголю протягом 120 днів і штрафу в розмірі 7 500 фунтів стерлінгів (394 240 гривень).

Ормонд визнав себе винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень без наміру в Королівському суді Ноттінгема на початку цього місяця, здійснивши жорстокий напад в пабі Turks Head в Ноттінгемі після пиятики 6 липня минулого року.

38-річний чоловік зізнався, що напав на іншого чоловіка в пабі близько 22:40 після сварки, в результаті якої жертва отримала декілька переломів обличчя.

Констебль Ендрю Сансом із поліції Ноттінгемширу сказав: «Це був жорстокий напад, який продовжує мати значний вплив на жертву і донині. Ми сподіваємося, що винесений вирок серйозно вплине на майбутній вибір злочинця. Насильство є абсолютно неприйнятним, і ми завжди будемо робити все можливе, щоб винні постали перед судом».

Ормонд також повинен буде відпрацювати 120 годин неоплачуваної роботи, а його «піт» контролюватиметься міткою, щоб переконатися, що він не напивається під час своєї заборони.

Йому також, можливо, пощастило уникнути тюремного ув’язнення, враховуючи, що попередні правопорушення також містять напад на офіцера і навмисне поранення.

Його жертва виступила в суді з емоційною заявою, розповівши про те, як напад позбавив його впевненості в собі, а також зруйнував його плани переїхати за кордон. Тож, можливо, Ормонд відбувся легким покаранням — забороною на два роки випивати пінту пива.

Нагадаємо, незнайомка зібрала $320 000 для 81-річної офіціантки, яка не могла дозволити собі вийти на пенсію.