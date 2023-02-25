Чоловіку пересадили жіноче серце і тепер у нього їх два (фото)

Власне серце пацієнта має лише 10% функцій і розміщене поруч із новим, яке виконує більшу частину роботи.

В Індії у тілі чоловіка, якому провели трансплантацію серця, тепер б’ються два цих органи. Медики приєднали до старого серця пацієнта менше жіноче.

Про це повідомляє Lad Bible.

45-річний Суреш страждав від серцевої недостатності ще у травні 2017 року, але не міг пройти звичайну одноразову трансплантацію через високий легеневий тиск.

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Замість цього лікарі вирішили пересадити у грудну порожнину чоловіка менше жіноче серце і підключили орган до старого серця пацієнта. Тепер у Суреша два серця б’ються в тандемі.

Це перша така операція в Азії. Після неї в медичному центрі та лікарні Ковай (Індія) медики визнали, що процедура була "важкою та вимогливою".

Фото: SWNS

"Це була доля, що пацієнт отримав серце від жінки-донора, оскільки воно ідеально вписувалося в порожнину, адже було меншим за розміром. Операція також була генетично захопливою, тому що тепер у чоловіка буде не тільки хромосома XY, яка є у всіх чоловіків, але й серце з хромосомою ХХ", – розповів доктор Прасант Вайджянатх.

Він пояснив, що є п’ять з’єднань між двома серцями. Два з’єднання призначені для всмоктування чистої крові, три – для забирання нечистої крові, ще три – для виведення нечистої крові. Два з’єднання, розташовані між лівими передсердями двох сердець, забезпечують обмін кров’ю.

"Поєднати їх із серцем, що б’ється, було найважчим завданням, і це зробило цю операцію дуже складною", – зазначив Вайджянатх.

Власне серце Суреша має лише 10% функцій і розміщене поруч із новим, яке виконує більшу частину роботи.

Фото: SWNS

За словами доктора, здорове донорське серце працює разом із хворим, щоб вони могли успішно виконувати метаболічні процеси як одне ціле.

Наразі не відомо, чи викликало жіноче серце Суреша якісь незвичайні побічні ефекти, хоча це не було б чимось незвичайним.

Нагадаємо, у Великій Британії чоловік ледь не помер після того, як з’їв курку карі, і залишився паралізованим "страшною" хворобою.

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