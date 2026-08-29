Чоловіку загрожує до 8 років в’язниці через піцу: що сталося

Піца / © Unsplash

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23-річний мешканець Щецина, Польща, може опинитися за ґратами на вісім років через незвичайну витівку із замовленням піци.

Поліція підозрює його у переслідуванні, шахрайстві з використанням персональних даних та завданні значних збитків місцевим компаніям, пише Oddity Central.

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За версією слідства, він протягом певного часу оформлював сотні замовлень на доставку піци на випадкові адреси по всій Польщі, використовуючи дані інших людей.

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При цьому люди, чиї імена та адреси вказувалися під час оформлення замовлень, не знали про них і не давали згоди на такі покупки.

Як встановили польські правоохоронці, ця історія виявилася значно серйознішою, ніж просто невдалий жарт із доставкою їжі. У замовленнях, які, за даними слідства, оформлював підозрюваний, містилася детальна інформація про потерпілих. Йдеться про відомості, які, ймовірно, могли бути відомі лише самим людям або їхнім найближчим друзям і родичам.

Крім того, у повідомленнях містилися серйозні погрози. Серед них — викрадення неповнолітньої дитини, підпал за місцем роботи та навмисне провокування дорожньо-транспортних пригод.

Через такі повідомлення частина потерпілих, як зазначають правоохоронці, почувалася реальною мішенню та перебувала у стані страху й психологічного напруження.

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Більшість неправдивих замовлень доставники мали привезти за адресами у Щецині. Водночас правоохоронці встановили щонайменше декілька десятків замовлень, оформлених на адреси у великих польських містах, зокрема Вроцлаві, Кракові та Варшаві.

Деякі ресторани через дії підозрюваного зазнали значних фінансових збитків. Заклади починали готувати їжу, не знаючи, що замовлення є фальшивим та не буде забране одержувачами.

Втім, не всі такі замовлення вдалося виконати. Деякі ресторани були змушені відмовитися від них через технічні причини. Зокрема, величезна кількість піц робила неможливим приготування та доставку їжі в необхідні строки.

В одному з наймасштабніших випадків, за даними слідства, чоловік замовив одразу 300 піц. Загальна вартість цього замовлення перевищувала 37 тисяч польських злотих — близько 10 тисяч доларів.

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В інших випадках заклади самостійно скасовували замовлення. Причина була простою: приготувати таку кількість піц у встановлений час фізично було неможливо.

Щоб з’ясувати обставини справи, співробітники Центрального бюро Польщі з боротьби з кіберзлочинністю спільно зі слідчими відділу управління муніципальної поліції у Щецині провели обшук у помешканні 23-річного підозрюваного.

Під час обшуку правоохоронці вилучили електронні пристрої та носії інформації. За версією слідства, їх могли використовувати для оформлення фальшивих замовлень та реалізації схеми.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування і намагаються встановити справжні мотиви чоловіка. Що саме спонукало його оформлювати сотні замовлень піци на чужі адреси та супроводжувати їх погрозами, поки невідомо.

Якщо провину 23-річного поляка буде доведено в суді, йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

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