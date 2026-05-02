Чоловіку загрожує в’язниця за фейкове фото вовка, створене ШІ

У Південній Кореї чоловіку загрожує тюремне ув’язнення після того, як він опублікував згенероване штучним інтелектом зображення вовка, яке спричинило масштабну паніку та операцію екстрених служб.

Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався у місті Теджон. 40-річний чоловік створив фотореалістичне зображення вовка, що нібито блукає вулицями міста, і опублікував його в Інтернеті. Зображення швидко поширилося та було сприйняте як справжнє.

Ситуація ускладнилася тим, що напередодні з місцевого зоопарку справді зник вовк за окликом Нюкгу. Через це влада сприйняла фото як підтвердження того, що тварина перебуває у місті.

Створене ШІ фото вовка у місті

У результаті було розгорнуто масштабну пошукову операцію за участю поліції та рятувальників. З міркувань безпеки навіть тимчасово закрили одну зі шкіл, а мешканців попередили про можливу загрозу.

За даними правоохоронців, саме це фейкове зображення суттєво ускладнило пошуки.

«Одна-єдина оброблена штучним інтелектом фотографія затримала затримання вовка на дев’ять днів», — заявили представники влади. «Тривале залучення поліції та пожежників спричинило значні перешкоди у виконанні їхнього основного обов’язку — захисту населення».

Зрештою тварину знайшли на околицях міста, однак значно пізніше, ніж це могло б статися без дезінформації.

Сам автор зображення пояснив свої дії просто. За його словами, він зробив це «для забави».

Наразі чоловіку загрожує до п’яти років ув’язнення, а також штраф. Цей випадок став ще одним прикладом того, як реалістичний контент, створений за допомогою штучного інтелекту, може мати реальні наслідки.

