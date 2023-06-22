Чоловіку зламали молотком замок на пенісі: він розійшовся з коханою, яка забрала ключ – відео

Він опинився в доволі скрутному становищі.
В Іспанії чоловікові довелося зламати молотком "іржавий" замок на пенісі після того, як він попрощався зі своєю дівчиною, яка пішла з єдиним ключем.
Купивши замок для сексуальної гри зі своєю партнеркою, йому довелося піти до тату-майстрині в Барселоні, щоб дізнатися, чи зможуть вони його зняти. Відповідним відео жінка, відома як La Tuerta Piercer, поділилася у своєму TikTok.
Неназваний чоловік придбав замок близько восьми місяців тому і час від часу носив його зі своєю дівчиною, доки вона тримала ключ.
Але три місяці тому пара розірвала стосунки і дівчина пішла, забравши ключ. Він намагався самостійно зняти замок, але не вдавалося. І на той час, коли він зрештою забрав ключ у своєї колишньої, замок уже заіржавів.
Тому він звернувся до татуювальниці у каталонській столиці із нагальною проблемою.
У ролику видно, як чоловік стоїть спиною до камери поки Ла Туерта консультується зі своїм колегою Алексом.
Оглядаючи проблему у гумових рукавичках, вони доходять висновку, що замок заіржавів, що ще більше ускладнює його зняття. Тому було ухвалено рішення розбити його молотком.
@latuertapiercer Un candado ahí abajo, una llave perdida y un final felix. Tu hubieses aguantado tanto? Porque yo hubiese entrado en paníco nuclear #candado #bds #cosasquepasan #exnovio #piercing #newpiercing #barcelona #madremia ♬ original sound - LA TUERTA
Цікаво, що майстриня зазначила, що подібні інциденти вона бачить щомісяця.
Відео стало вірусним на TikTok, зібравши понад 2 млн переглядів та 1500 коментарів.
- Мені це все здавалося дуже дивним, а потім вона раптом сказала: "Ми бачимо це щомісяця". Зрештою, я ошелешена
- Це ж треба таке вигадати
- Я мало не зомлів, коли почув, як Алекс сказав: "Він дуже іржавий"
- Ого! Оце так замок вірності
Нагадаємо, мешканця Бразилії на ім'я Вайлдсон назвали "чоловіком-дияволом" після трансформації свого тіла. Він розповів, як нещодавно роздвоїв собі пеніс.
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