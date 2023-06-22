Чоловіку зламали молотком замок на пенісі: він розійшовся з коханою, яка забрала ключ – відео

В Іспанії чоловікові довелося зламати молотком "іржавий" замок на пенісі після того, як він попрощався зі своєю дівчиною, яка пішла з єдиним ключем.

Купивши замок для сексуальної гри зі своєю партнеркою, йому довелося піти до тату-майстрині в Барселоні, щоб дізнатися, чи зможуть вони його зняти. Відповідним відео жінка, відома як La Tuerta Piercer, поділилася у своєму TikTok.

Неназваний чоловік придбав замок близько восьми місяців тому і час від часу носив його зі своєю дівчиною, доки вона тримала ключ.

Але три місяці тому пара розірвала стосунки і дівчина пішла, забравши ключ. Він намагався самостійно зняти замок, але не вдавалося. І на той час, коли він зрештою забрав ключ у своєї колишньої, замок уже заіржавів.

Тому він звернувся до татуювальниці у каталонській столиці із нагальною проблемою.

У ролику видно, як чоловік стоїть спиною до камери поки Ла Туерта консультується зі своїм колегою Алексом.

Замок на пенісі / Фото: скриншот з відео

Оглядаючи проблему у гумових рукавичках, вони доходять висновку, що замок заіржавів, що ще більше ускладнює його зняття. Тому було ухвалено рішення розбити його молотком.

Цікаво, що майстриня зазначила, що подібні інциденти вона бачить щомісяця.

Відео стало вірусним на TikTok, зібравши понад 2 млн переглядів та 1500 коментарів.

Мені це все здавалося дуже дивним, а потім вона раптом сказала: "Ми бачимо це щомісяця". Зрештою, я ошелешена

Це ж треба таке вигадати

Я мало не зомлів, коли почув, як Алекс сказав: "Він дуже іржавий"

Ого! Оце так замок вірності

Нагадаємо, мешканця Бразилії на ім'я Вайлдсон назвали "чоловіком-дияволом" після трансформації свого тіла. Він розповів, як нещодавно роздвоїв собі пеніс.

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