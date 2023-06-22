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Чоловіку зламали молотком замок на пенісі: він розійшовся з коханою, яка забрала ключ – відео

Чоловіку зламали молотком замок на пенісі: він розійшовся з коханою, яка забрала ключ – відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
17к
Час на прочитання
2 хв
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Чоловіку зламали молотком замок на пенісі: він розійшовся з коханою, яка забрала ключ – відео

Замок на пенісі / Фото: скриншот з відео

Він опинився в доволі скрутному становищі.

В Іспанії чоловікові довелося зламати молотком "іржавий" замок на пенісі після того, як він попрощався зі своєю дівчиною, яка пішла з єдиним ключем.

Купивши замок для сексуальної гри зі своєю партнеркою, йому довелося піти до тату-майстрині в Барселоні, щоб дізнатися, чи зможуть вони його зняти. Відповідним відео жінка, відома як La Tuerta Piercer, поділилася у своєму TikTok.

Неназваний чоловік придбав замок близько восьми місяців тому і час від часу носив його зі своєю дівчиною, доки вона тримала ключ.

Але три місяці тому пара розірвала стосунки і дівчина пішла, забравши ключ. Він намагався самостійно зняти замок, але не вдавалося. І на той час, коли він зрештою забрав ключ у своєї колишньої, замок уже заіржавів.

Тому він звернувся до татуювальниці у каталонській столиці із нагальною проблемою.

У ролику видно, як чоловік стоїть спиною до камери поки Ла Туерта консультується зі своїм колегою Алексом.

Замок на пенісі / © скриншот з відео
Замок на пенісі / Фото: скриншот з відео

Оглядаючи проблему у гумових рукавичках, вони доходять висновку, що замок заіржавів, що ще більше ускладнює його зняття. Тому було ухвалено рішення розбити його молотком.

@latuertapiercer Un candado ahí abajo, una llave perdida y un final felix. Tu hubieses aguantado tanto? Porque yo hubiese entrado en paníco nuclear #candado #bds #cosasquepasan #exnovio #piercing #newpiercing #barcelona #madremia ♬ original sound - LA TUERTA

Цікаво, що майстриня зазначила, що подібні інциденти вона бачить щомісяця.

Відео стало вірусним на TikTok, зібравши понад 2 млн переглядів та 1500 коментарів.

  • Мені це все здавалося дуже дивним, а потім вона раптом сказала: "Ми бачимо це щомісяця". Зрештою, я ошелешена
  • Це ж треба таке вигадати
  • Я мало не зомлів, коли почув, як Алекс сказав: "Він дуже іржавий"
  • Ого! Оце так замок вірності

Нагадаємо, мешканця Бразилії на ім'я Вайлдсон назвали "чоловіком-дияволом" після трансформації свого тіла. Він розповів, як нещодавно роздвоїв собі пеніс.

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Дата публікації
Перегляди
17к
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