Чоловіку знадобилося 10 років для винахідливої помсти сусідові, який заблокував його будівництво

Чоловіка похвалили за його винахідливу помсту сусідові, який заблокував дозвіл на розширення його будинку.

Про це пише Mirror.

Сусід виступив проти розширення, стверджуючи, що будівля закриє сонячне світло, але чоловік знайшов спосіб помститися через 10 років. Він посадив ряд маленьких дерев, які з часом стали вищими його будинку і фактично заблокували сонячне світло до сусідської ділянки.

Цією історією поділився на Reddit його син, зазначивши, що батько посадив дерева, схожі на різдвяні ялинки, і терпляче чекав, поки вони виростуть. Сусід ніколи не коментував цю ситуацію, схоже, не знаючи про цей свідомий крок.

Багато користувачів похвалили повільну помсту чоловіка, тоді як інші жартома запропонували йому повторно подати заявку на дозвіл на будівництво тепер, коли сонячне світло більше не є проблемою.

Б'юся об заклад, що від того, як ці дерева ростуть з року в рік, татова кава вранці стала смачнішою

Подайте заявку на будівництво прибудови ще раз. Зараз немає розумних підстав відмовляти

Повільно і впевнено перемагає реванш! Молодець, тату!

Тепер побудуйте будиночок на дереві, щоб закрити їм вид на небо

Нагадаємо, чоловік вигадливо помстився незнайомцю, який зраджував дружину з його сусідкою. Він ні про що не шкодує.

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