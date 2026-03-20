Чоловіки знайшли покинутий Boeing 737: що ховається всередині літака

Покинутий літак Boeing 737 перетворився на популярну туристичну точку.

Покинутий Boeing 737

Покинутий Boeing 737 / © скриншот з відео

Неподалік від жвавої автомагістралі в індійському місті Хополі, що поблизу Мумбаї, розташувався незвичний об’єкт, який привернув увагу групи чоловіків. Це пасажирський Boeing 737, який на перший погляд здається покинутим напризволяще авіаційним брухтом.

Про це повідомило видання SupercarBlondie.

Втім, насправді Boeing 737 переобладнали у туристичну атракцію. Відвідувачі можуть піднятися на борт приблизно за 100 рупій (трохи більше долара). Літак також використовують як майданчик для подій — зокрема, там проводять весілля.

З часом частину елементів повітряного судна демонтували або продали, однак основна конструкція збереглася. Саме це й приваблює відвідувачів — можливість опинитися всередині одного з найпоширеніших пасажирських літаків у світі, який зазвичай перевозить мільйони людей щодня.

Усередині літак справляє несподіване враження. Салон частково збережений: сидіння залишилися на місцях, інтер’єр упізнаваний, а загальна атмосфера нагадує застиглий у часі момент.

Салон покинутого Boeing 737 / © скриншот з відео

Салон покинутого Boeing 737 / © скриншот з відео

Зазначимо, що Boeing 737 —найпопулярніший комерційний реактивний літак у світі, який щодня перевозить мільйони людей.

Кабіна пілота Boeing 737 / © скриншот з відео

Кабіна пілота Boeing 737 / © скриншот з відео

«Для шанувальників авіації чи будь-кого, хто проїжджає повз, це не стільки дослідження чогось покинутого, скільки поринення в застиглий момент, який ще не зовсім відповідає реальності», — йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під час рейсу з Цюриха до Ніцци капітан знепритомнів і впав на штурвал. Літак із пасажирами двічі відхилявся від курсу під час зниження.

