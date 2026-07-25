Чому 90% людей правші / © pexels.com

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Приблизно 90% людей у світі є правшами, тоді як ліворукість притаманна лише близько 10% населення. Науковці вважають, що таке співвідношення не є випадковістю або наслідком виховання.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Великий метааналіз, опублікований 2020 року, показав, що середня частка ліворуких людей у світі становить близько 10,6%. Подібне співвідношення спостерігається у різних країнах і культурах, що, на думку дослідників, свідчить про біологічну природу домінування руки.

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Формування цієї особливості розпочинається ще під час внутрішньоутробного розвитку. Дослідження британського вченого Пітера Хеппера засвідчили, що вже приблизно на десятому тижні вагітності багато плодів частіше рухають правою рукою. Подальші спостереження показали: така перевага часто зберігається і після народження. Це пов’язують із раннім розвитком нервової системи та асиметрією роботи головного мозку.

Попри зовнішню симетрію людського тіла, мозок працює за іншим принципом. Права рука переважно контролюється лівою півкулею, а ліва — правою. Вчені давно досліджують зв’язок між домінуванням руки та мовними центрами, які в більшості людей розташовані саме в лівій півкулі. Водночас вони наголошують, що пояснити праворукість лише особливостями роботи мозку неможливо.

Не знайшла підтвердження й теорія про існування одного «гена праворукості». Дослідження, опубліковане в журналі Nature Human Behaviour, проаналізувало генетичні дані понад 1,7 мільйона людей і виявило десятки генетичних ділянок, пов’язаних із ліворукістю та амбідекстрією. Автори дійшли висновку, що домінування руки формується під впливом багатьох генів, а також особливостей розвитку нервової системи й чинників довкілля.

Одне з найновіших пояснень цього явища запропонували автори дослідження, опублікованого 2026 року в журналі PLOS Biology. Вони порівняли понад дві тисячі представників 41 виду приматів і встановили, що люди мають значно вираженіше домінування правої руки, ніж інші людиноподібні мавпи.

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На думку дослідників, ключову роль могли відіграти два еволюційні процеси — перехід до прямоходіння та збільшення об’єму мозку. Після того як предки людини почали пересуватися на двох ногах, їхні руки звільнилися від функції опори. Це дало змогу активніше використовувати їх для виготовлення знарядь праці, перенесення предметів, виконання точних рухів і жестової комунікації. Імовірно, саме така спеціалізація сприяла закріпленню переважання правої руки.

Археологічні дані також свідчать, що ця особливість виникла дуже давно. За асиметрією плечових кісток і характерними слідами на передніх зубах учені встановили, що більшість людей були правшами щонайменше 500 тисяч років тому. Це підтверджують, зокрема, знахідки зі стоянки Сіма-де-лос-Уесос в Іспанії та останки неандертальців.

Попри значне переважання правшів, ліворукість не зникла. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що нечисленність лівшів могла давати їм перевагу в ситуаціях прямого суперництва, зокрема у бойових мистецтвах чи спортивних змаганнях. Водночас самі дослідники наголошують, що це лише одна з еволюційних гіпотез, яка поки не має остаточного підтвердження.

Водночас фахівці наголошують, що ліворукість не є порушенням розвитку. Сучасні рекомендації не передбачають перевчання дітей користуватися правою рукою, адже це може викликати зайвий стрес і негативно вплинути на розвиток дрібної моторики. Натомість експерти радять адаптувати навколишнє середовище до потреб ліворуких людей, оскільки більшість предметів повсякденного вжитку — від ножиць до комп’ютерних мишок — традиційно розроблені для правшів.

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Нагадаємо, раніше науковці виявили несподіваний довготривалий наслідок пандемії COVID-19. Нове міжнародне дослідження показало, що безсоння, хронічна втома та інші порушення сну у багатьох людей не зникли навіть після завершення локдаунів і повернення до звичного життя.

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