Чому більшість людей є правшами: гени та міфи

Домінування праворукості спостерігається по всьому світі

Приблизно 85–90% людей у світі є правшами, тоді як шульги становлять лише 10–15% населення. Ця стабільна диспропорція існує в усіх людських популяціях і, за словами вчених, не є випадковою. Перевага однієї руки над іншою формується ще до народження і закріплена складним поєднанням біологічних, генетичних та еволюційних факторів.

Про це пише Popular Science.

Перевага формується ще в утробі матері

Вчені дійшли висновку, що схильність до правші чи шульги починається задовго до того, як дитина візьме олівець у руку. Дослідження показують, що перевага однієї руки над іншою помітна вже у рухах ненароджених плодів.

«Ультразвукове сканування показало, що до 10-го тижня вагітності більшість плодів рухає правою рукою більше, ніж лівою, а з 15-го тижня більшість смокче саме правий палець», — пояснює Клайд Френкс, професор геноміки візуалізації мозку в Нідерландах.

Науковці вважають, що праворукість є «результатом за замовчуванням» раннього розвитку мозку, який закодований у геномі. Дослідження показують, що до 40 різних генів можуть брати участь у формуванні цього вибору. Вони не визначають його напряму, але створюють схильність мозку до домінування правої руки.

Натомість, шульги з’являються переважно через випадкові варіації під час розвитку ембріонального мозку, без конкретного генетичного чи екологічного впливу.

Культурний тиск та еволюційні переваги

Хоча шульги залишаються меншістю, культурний тиск може зменшити їхню кількість ще більше. У деяких азіатських, арабських та африканських країнах ліва рука вважається «нечистою», і дітей, які демонструють перевагу лівої руки, змушують стати правшами за допомогою покарань або обмежень.

Деякі вчені вважають, що домінування правшів виникло, оскільки це давало еволюційну перевагу.

По-перше, це пов’язано з використанням знарядь праці. Археологічні дані свідчать, що люди віддавали перевагу правій руці для використання знарядь щонайменше пів мільйона років тому.

По-друге, існує теорія, пов’язана з боєм. Пол Родвей, старший викладач психології в Університеті Честера у Великій Британії, вважає, що правшам було легше вбивати супротивників у бою.

«Коли правша стикається з опонентом, він найімовірніше вдарить у лівий бік грудної клітки супротивника, де розташована більша частина серця. Таким чином, правша може бути більш схильним убити супротивника, ніж шульга, оскільки він проникає в серце. Це могло призвести до відносної переваги виживання для правшів, і це може бути однією з сил, що призвели до поширеності правшів», — зазначає Родвей.

Водночас, шульги також могли мати свою перевагу: їхня рідкість робила їхні рухи менш передбачуваними у бою чи спорті. Це могло дозволити шульгам зберегтися в людських популяціях, оскільки еволюція часто встановлює рівновагу між перевагами та недоліками.

