Чому британці мають найбільше шансів вижити в авіакатастрофі: експерт назвав неочікувану причину

Експерт також дав низку порад, як поводитися під час польотів. Зокрема, він повідомив, що найбезпечніше місце в літаку розташоване над крилом біля запасних дверей.

Яка британська риса може збільшити шанси залишитися живим у разі авіакатастрофи – пояснив Венс Гілдерман – гендиректор однієї з найбільших у світі компаній, що надають послуги авіабезпеки Afuzion Inc.

Про це повідомляє Sun Online Travel.

За словами експерта з авіабезпеки, британці мають найбільше шансів у порівнянні з іншими національностями вижити в авіакатастрофі, адже найбільше дотримуються культури черги.

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"Багато країн не мають такої культури черги, як у Великій Британії, але ефективне стояння в чергах є одним із найкращих способів, за допомогою якого можуть вижити більше людей. Це не тільки про те, щоб думати про себе, ви повинні думати про своїх попутників, і кожен, хто поспішає, водночас створює проблеми у проходах", – розповів експерт.

Гілдерман також попередив, що в таких ситуаціях треба залишати свої речі та не ігнорувати повідомлення про безпеку.

"Людям кажуть не панікувати і не хапати свої речі, але вони роблять це щоразу – вони поспішають і намагаються вийти з літака. Чи то сумка чи інші особисті речі – вони намагаються їх дістати. Це затримує людей і створює проблеми в салоні, які вам не потрібні", – розповів експерт з авіабезпеки.

Він наголосив, що це життєво важливо, і назвав дивним, що коли пасажирам кажуть залишити свої речі, то перше, що вони зроблять, – проігнорують це повідомлення.

Гілдерман зазначив, що є певні предмети, які можуть підвищити шанси на виживання, якщо станеться найгірше, тоді як інші речі також можуть перешкоджати людям. Йдеться про готовність до несподіваних візитів у холодніші кліматичні умови, а також про обмеження використання телефона під час зльоту та посадки.

"Я завжди ношу легку куртку, щось на кшталт куртки для йоги, коли літаю. Якщо ваш літак впаде, навряд чи це буде в Центральній Америці чи ще десь у теплому місці – швидше за все, воно буде десь холодним, особливо якщо ви опинитесь у воді. Куртка для йоги – це не зовсім гідрокостюм, але вона забезпечить додатковий шар тепла, поки ви чекаєте на прибуття рятувальників", – пояснив експерт.

Він також наголосив на важливості бути уважними в літаку під час зльоту та посадки. В ці моменти треба відкласти телефон і послухати інструктаж з безпеки та просто зважати на те, що відбувається.

"Подумайте, де ваш найближчий вихід, як вийти в екстреній ситуації тощо. Це може мати велике значення", – сказав Гілдерман.

Вибір правильного крісла в літаку теж може мати значення для пасажирів, і є одне, яке сам експерт завжди любить вибирати, коли літає. За його словами, найбезпечніше місце розташоване над крилом літака, просто біля запасних дверей.

"Якщо ви думаєте про літак як про гойдалку, то точка опори розташована просто над крилом – саме там вонанайміцніша. Будь-яка сторона трохи хиткіша. Але також, якщо ви спускаєтеся вниз, ви перебуваєте просто біля аварійного виходу, і ви можете одним із перших вийти за двері, вас не затримають у кабіні, намагаючись вибратися", – пояснив Гілдерман.

Хоча всі поради експерта колись можуть стати в нагоді, швидше за все, цього не відбудеться. Адже зараз літаки безпечніші, ніж будь-коли.

"Літак – це найбезпечніше місце. Єдине, що безпечніше – це залишатися вдома і взагалі не виходити. Набагато більше шансів потрапити в аварію під час їзди на велосипеді, пішки або в автомобілі", – запевнив експерт з авіабезпеки.

Нагадаємо, пілот EasyJet здійснив поворот на 360 градусів над океаном, щоб пасажири змогли побачити "неймовірний" вид на північне сяйво.

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