Чому червоніє листя у грошового дерева і що робити, щоб врятувати рослину

Коли немає бажання витрачати час на примхливі кімнатні рослини, фахівці радять обирати грошове дерево або товстянку. Правда, навіть така невибаглива у догляді квітка може хворіти. Чому червоніє листя у грошового дерева і як цьому завадити?

Основною причиною того, що у товстянки червоніє листя, фахівці називають надто яскраве сонячне проміння. Хоча батьківщиною грошового дерева є посушливі регіони Мадагаскару та Африки, цей представник сукулентів погано переносить пряме світло сонця.

Спочатку у рослини червоніють краї листочків, потім і вся поверхня. Іногді листя може зморщитися, стати млявим. Відбувається таке зазвичай тоді, коли горщик з рослиною довгий час перебував у напівтіні, а потім його переставили на південне підвіконня. Через таку різку зміну клімату листя грошового дерева червоніє, тобто на ньому з'являються опіки.

А ось якщо листя у товстянки почало червоніти знизу, значить проблема у пересушуванні землі в горщику. Хоча це і сукулент, який повинен бути стійким до посухи, але він все ж потребує певної кількості вологи.

Якщо ви помітили, що листя почало змінювати свій колір за останні дні, відразу переставте горщик в менше освітлене місце або завісьте вікно прозорим матеріалом на деякий час. Через тиждень товстянка повинна знову позеленіти і набрати свіжого здорового вигляду.

Якщо ж листя грошового дерева червоніє, в'яне, а потім опадає, доведеться вживати більш серйозних заходів. Перенесіть горщик з квіткою в темніше місце, а потім підгодуйте добривом чи біостимулятором. Один раз на тиждень обов'язково здійснюйте поливання рослини, а в спеку — робіть це навіть частіше (до двох разів на тиждень).

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