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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
196
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Чому «черьомуха» — це калька: як правильно назвати це дерево українською мовою

Чому слово «черьомуха» є русизмом і як назвати це дерево українською

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Черемшина

Черемшина

У повсякденній говірці легко натрапити на слова, які здаються звичними, але насправді є калькою з російської мови. Одним із таких мовних покручів є назва запашного дерева «черьомуха». Щоб мовлення було чистим і правильним, варто розібратися, якими милозвучними українськими відповідниками слід її замінити, а також які схожі ботанічні назви легко сплутати.

Як українською правильно сказати “черьомуха»

В українській мові для позначення невеликого дерева або куща з пахучими білими суцвіттями та чорними їстівними ягодами існують прекрасні власні назви. Замість русизму словники радять використовувати такі слова:

  • Черемха — головний і найбільш уживаний літературний термін на позначення цієї рослини.

  • Черемшина — народна, поетична та дуже милозвучна назва, яку часто можна зустріти в українських піснях і художній літературі.

Черемшина чи черемша: яка різниця

Через схожість звучання деякі люди плутають поняття «черемшина» та «черемша», хоча вони стосуються абсолютно різних представників флори. Якщо черемшина — це дерево чи кущ із родини розових, то черемша — зовсім інша рослина. Черемшею називають дикорослу трав’янисту культуру, відому також як ведмежа цибуля. Вона має виражений часниковий присмак, з’являється ранньою весною і занесена до Червоної книги України.

Черемша

Черемша

Користь та практичне застосування черемхи

Черемха звичайна високо цінується не лише за свою красу під час цвітіння, а й за чималу практичну користь у різних сферах:

У фармацевтиці плоди рослини застосовують як цінну сировину, адже завдяки дубильним речовинам вони мають виражені закріплювальні та протизапальні властивості.

З висушених та подрібнених ягід разом із кісточками роблять спеціальне борошно, яке додають для аромату під час випікання пирогів та солодощів.

Квіти черемхи слугують чудовим медоносом для бджіл, а міцна деревина використовується для токарних виробів і меблів. При цьому листя рослини є отруйним для гусей.

Народні повір’я та прикмети пов’язані з черемхою

Українці здавна наділяли це дерево особливим символізмом і спостерігали за його природними циклом:

Вважається, що період масового цвітіння обов’язково супроводжується тимчасовим поверненням заморозків, відомим як черемхове похолодання.

У фольклорі білий пахучий цвіт уособлює дівочу цноту, щирість та оновлення природи.

За повір’ями, букет черемхи в оселі очищує простір, проте залишати його на ніч у спальні не радять через надто інтенсивний запах, який може викликати головний біль.

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Дата публікації
Кількість переглядів
196
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