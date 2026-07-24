Черемшина

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У повсякденній говірці легко натрапити на слова, які здаються звичними, але насправді є калькою з російської мови. Одним із таких мовних покручів є назва запашного дерева «черьомуха». Щоб мовлення було чистим і правильним, варто розібратися, якими милозвучними українськими відповідниками слід її замінити, а також які схожі ботанічні назви легко сплутати.

Як українською правильно сказати “черьомуха»

В українській мові для позначення невеликого дерева або куща з пахучими білими суцвіттями та чорними їстівними ягодами існують прекрасні власні назви. Замість русизму словники радять використовувати такі слова:

Черемха — головний і найбільш уживаний літературний термін на позначення цієї рослини.

Черемшина — народна, поетична та дуже милозвучна назва, яку часто можна зустріти в українських піснях і художній літературі.

Черемшина чи черемша: яка різниця

Через схожість звучання деякі люди плутають поняття «черемшина» та «черемша», хоча вони стосуються абсолютно різних представників флори. Якщо черемшина — це дерево чи кущ із родини розових, то черемша — зовсім інша рослина. Черемшею називають дикорослу трав’янисту культуру, відому також як ведмежа цибуля. Вона має виражений часниковий присмак, з’являється ранньою весною і занесена до Червоної книги України.

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Черемша

Користь та практичне застосування черемхи

Черемха звичайна високо цінується не лише за свою красу під час цвітіння, а й за чималу практичну користь у різних сферах:

У фармацевтиці плоди рослини застосовують як цінну сировину, адже завдяки дубильним речовинам вони мають виражені закріплювальні та протизапальні властивості.

З висушених та подрібнених ягід разом із кісточками роблять спеціальне борошно, яке додають для аромату під час випікання пирогів та солодощів.

Квіти черемхи слугують чудовим медоносом для бджіл, а міцна деревина використовується для токарних виробів і меблів. При цьому листя рослини є отруйним для гусей.

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Народні повір’я та прикмети пов’язані з черемхою

Українці здавна наділяли це дерево особливим символізмом і спостерігали за його природними циклом:

Вважається, що період масового цвітіння обов’язково супроводжується тимчасовим поверненням заморозків, відомим як черемхове похолодання.

У фольклорі білий пахучий цвіт уособлює дівочу цноту, щирість та оновлення природи.

За повір’ями, букет черемхи в оселі очищує простір, проте залишати його на ніч у спальні не радять через надто інтенсивний запах, який може викликати головний біль.

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