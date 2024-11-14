Чому чоловічі сорочки завжди застібаються зліва направо, а жіночі справа наліво: цікаві факти

Пояснення цьому факту ми знайдемо завдяки легкому екскурсу в історію.

Ви колись звертали увагу на те, що чоловічі сорочки завжди застібаються зліва направо, а жіночі справа наліво? Якщо ні, але маєте обидві вдома, то можете з легкістю в цьому переконатися.

Чому здавна чоловічі та жіночі сорочки шили по-різному – розповідаємо далі.

Чоловічі сорочки застібаються зліва направо

Чоловіча сорочка / Фото: pixabay.com

Основна версія полягає в тому, що з давніх-давен чоловіки воювали, і це впливало, зокрема, на пошиття одягу. До прикладу, набагато зручніше та швидше витягти зброю з-під розстебнутого мундира правою рукою. Як ми знаємо, 85% людей – правші.

За таким принципом шили не лише сорочки, а й увесь верхній одяг для чоловіків. Таким чином руків'я меча не чіплятиметься за ґудзики.

А якщо ви запитаєте, чому такий спосіб пошиття зберігся і донині, відповідь доволі проста: це звичайна традиція і виявлення поваги до наших предків.

Жіночі сорочки завжди застібаються зліва направо

Жіноча сорочка

Припускають, що це можна пояснити способом життя заможних жінок у давнину. Річ у тім, що їх зазвичай вдягали покоївки або служниці. Згадаймо про відсоток людей, які мають домінантну праву руку, і все стає логічним. Персоналу було набагато легше застебнути сорочку або сукню справа наліво.

Але є думки й про те, що жінки переважно тримали немовлят лівою рукою, тож їм потрібна була робоча права рука, щоб розстебнути верхні ґудзики на блузках, аби погодувати малечу.

Раніше ми писали про те, як зробити натуральний пом'якшувач для білизни. Він простий у приготуванні й допоможе зробити вашу білизну м'якою та свіжою без використання шкідливих хімічних засобів.

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