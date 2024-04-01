Чому чоловіки лисіють як молодими, так і старшими: чи допоможе пересадка

Чоловіки можуть лисіти з різних причин, і часто це є результатом поєднання генетичних, гормональних та інших чинників.

Для чоловіків, які лисіють, болючим питанням стає, як приховати лисину. Постійно носити капелюх - може бути не зручно. Проте можна використовувати перуку, але її теж треба підібрати під себе, чи, наприклад, піти на крайній крок та пересадити собі волосся.

ТСН.ua розповість, чому чоловіки лисіють та як можна приховати залисини.

Чому чоловіки лисіють

Так, чоловіки можуть лисіти з різних причин, і часто це є результатом поєднання генетичних, гормональних та інших чинників. Наприклад, лисіння може бути наслідувано. Якщо у чоловіка є родинна історія лисіння, ймовірність його власного лисіння збільшується.

Крім того, впливати можуть і гормональні зміни. У деяких чоловіків волосяні фолікули чутливі до дігідротестостерону, що може призвести до зменшення розміру фолікул та росту волосся, що стає тоншим та коротшим.

Впливає на лисіння й стрес та старіння. Психологічний стрес може мати вплив на здоров'я, спричиняючи, як випадінню волосся, так і прискореному лисінню. Крім того, з віком функція фолікул волосся може погіршуватися, що також призводить до його випадіння.

Як приховати лисіння

Приховати лисіння у чоловіка можливо. Для цього є декілька різних методів: як органічних, так і штучних.

Як приклад, чоловік, що лисіє, може коротко постригтися. Тоді залисина не буде виділятися з загальної “картини” та привертати до себе увагу, оскільки коротке волосся рівномірно розподіляється по голові.

Найочевиднішим варіантом буде використання шапки чи капелюха. Ви можете підібрати собі головний убір під власний стиль та смак. Проте далеко не всі полюбляють носити капелюхи, тому для них є інший лайфхак - застосування штучного волосся.

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Це може бути радикальним рішенням, але використання перуки або парика допоможе повністю приховати лисину та створити вигляд повного волосся. Крім того, додати до цього можна й гелі, воски та муси, які здатні приховати лисину, створюючи об’єм та текстуру волосся.

Чи допоможе пересаджування волосся

Пересадка волосся, відома також як трансплантація, є процедурою, яка зазвичай виконується кваліфікованим лікарем-хірургом або дерматологом. До цього потрібно спочатку підготуватися та спланувати процедуру, порадитися з фахівцями та узгодити всі тонкі моменти.

А вже після завершення процедури важливо дотримуватися інструкцій вашого лікаря щодо догляду за пересадженим волоссям, а також профілактики можливих ускладнень.

Проте також важливо додати, що незалежно від того, який метод ви обираєте, важливо відчувати себе комфортно та впевнено зі своїм виглядом.

Нагадаємо, що чоловік, який ще в дитинстві випав з балкона, і його батькам сказали, що він не зможе жити нормальним життям, через десятиліття здивував навіть медичних експертів.