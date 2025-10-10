- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 1078
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому гуси летять догори ногами: орнітологи розкрили причину (відео)
Деякі гуси під час польоту перевертаються спиною вниз і продовжують летіти. Учені з’ясували, що це не випадковість, а продуманий маневр для безпечного приземлення.
Якщо уважно спостерігати за дикими гусьми під час перельоту, можна помітити дивне явище — деякі птахи перевертаються просто в польоті й летять певну відстань догори лапами. На перший погляд, це виглядає безглуздо, але науковці знайшли логічне пояснення такій поведінці.
Про це повідомило видання BBC.
На фото Вінсента Корнеліссена — гусак летить спиною вниз, але тримає шию й голову у звичному положенні. Коли світлина потрапила в інтернет, вона викликала хвилю обговорень. Частина користувачів вважала кадр підробкою, інші — жартом, однак фотограф запевнив, що знімок справжній. Згодом підтвердилися й інші випадки подібної поведінки — в мережі можна знайти відео гусей, які також виконують такі трюки в небі.
За інформацією Amusing Planet, перевертання під час польоту має цілком практичне призначення. Птахи роблять це, коли готуються до посадки або хочуть швидше знизитися. Змінивши положення тіла, гусак змінює аеродинаміку крил і стрімко втрачає висоту. Це дозволяє йому приземлитися з більшою точністю або швидко ухилитися від небезпеки, наприклад, від хижаків.
Фахівці зазначають, що для цього маневру навіть існує спеціальний термін — «whiffing». Саме так називають інцидент, коли гуси перевертаються догори ногами прямо у польоті.
Таку здатність мають не лише гуси. Подібну техніку польоту спостерігали також у чубатих чайок, турпанів, великих веретенників та жовтоногих коловодників. Хоча явище зустрічається нечасто, воно фіксується у різних видах, що свідчить про його природну функцію.
Існує й інша гіпотеза, яку висловлюють деякі орнітологи. Вони вважають, що іноді гуси можуть перевертатися просто задля демонстрації — щоб привернути увагу інших птахів або показати свою спритність у польоті.
Нагадаємо, у китайському місті Ханчжоу (провінція Чжецзян) 82-річну жінку госпіталізували після того, як вона проковтнула вісім живих жаб, сподіваючись позбутися хронічного болю в попереку.