Чому гуси летять догори ногами: орнітологи розкрили причину (відео)

Гуси літають догори ногами. Фото: Suburban Wildlife/Stacy Greenberg

Якщо уважно спостерігати за дикими гусьми під час перельоту, можна помітити дивне явище — деякі птахи перевертаються просто в польоті й летять певну відстань догори лапами. На перший погляд, це виглядає безглуздо, але науковці знайшли логічне пояснення такій поведінці.

Про це повідомило видання BBC.

На фото Вінсента Корнеліссена — гусак летить спиною вниз, але тримає шию й голову у звичному положенні. Коли світлина потрапила в інтернет, вона викликала хвилю обговорень. Частина користувачів вважала кадр підробкою, інші — жартом, однак фотограф запевнив, що знімок справжній. Згодом підтвердилися й інші випадки подібної поведінки — в мережі можна знайти відео гусей, які також виконують такі трюки в небі.

За інформацією Amusing Planet, перевертання під час польоту має цілком практичне призначення. Птахи роблять це, коли готуються до посадки або хочуть швидше знизитися. Змінивши положення тіла, гусак змінює аеродинаміку крил і стрімко втрачає висоту. Це дозволяє йому приземлитися з більшою точністю або швидко ухилитися від небезпеки, наприклад, від хижаків.

Фахівці зазначають, що для цього маневру навіть існує спеціальний термін — «whiffing». Саме так називають інцидент, коли гуси перевертаються догори ногами прямо у польоті.

Таку здатність мають не лише гуси. Подібну техніку польоту спостерігали також у чубатих чайок, турпанів, великих веретенників та жовтоногих коловодників. Хоча явище зустрічається нечасто, воно фіксується у різних видах, що свідчить про його природну функцію.

Існує й інша гіпотеза, яку висловлюють деякі орнітологи. Вони вважають, що іноді гуси можуть перевертатися просто задля демонстрації — щоб привернути увагу інших птахів або показати свою спритність у польоті.

