ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

Чому яйця кладуть гострим кінцем донизу: чи можна їх перевертати

Чому яйця завжди кладуть гострим кінцем донизу? Насправді на це є кілька важливих причин!

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому яйця в лотках зберігають гострим кінцем донизу

Чому яйця в лотках зберігають гострим кінцем донизу / © unsplash.com

Перша причина — правильне розташування та захист від пошкоджень. Яйця, розташовані вертикально, стоять стійкіше, їх складніше випадково зрушити чи розбити. Вони надійно тримаються в лотку, займають менше місця та легше пакуються. До того ж скорлупа на гострому кінці міцніша і товща, тож яйце складніше пошкодити.

Друга причина — збереження свіжості та продовження терміну придатності. Внутрішня будова яйця передбачає наявність маленької повітряної бульбашки, що розташована ближче до тупого кінця. Ця бульбашка відповідає за безпечне зберігання та захист жовтка.

Найважливіше: коли яйце кладуть гострим кінцем донизу, повітряна бульбашка опиняється зверху, а жовток розташовується по центру, наче плаває у білковій подушці. Він не торкається мембрани чи шкаралупи, залишаючись цілим і чистим. Це головна умова тривалого зберігання.

Якщо ж перевернути яйце іншим кінцем догори, бульбашка опиняється внизу, а жовток зміщується і може прилипнути до мембрани, пошкоджуючись. В результаті яйце швидше псується.

За правилами, яйця можна зберігати в холодильнику до чотирьох місяців, а за кімнатної температури — майже місяць. Переверніть яйце, і воно почне псуватися вже через кілька тижнів.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie