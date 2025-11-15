Чому яйця кладуть гострим кінцем донизу: чи можна їх перевертати

Чому яйця в лотках зберігають гострим кінцем донизу / © unsplash.com

Перша причина — правильне розташування та захист від пошкоджень. Яйця, розташовані вертикально, стоять стійкіше, їх складніше випадково зрушити чи розбити. Вони надійно тримаються в лотку, займають менше місця та легше пакуються. До того ж скорлупа на гострому кінці міцніша і товща, тож яйце складніше пошкодити.

Друга причина — збереження свіжості та продовження терміну придатності. Внутрішня будова яйця передбачає наявність маленької повітряної бульбашки, що розташована ближче до тупого кінця. Ця бульбашка відповідає за безпечне зберігання та захист жовтка.

Найважливіше: коли яйце кладуть гострим кінцем донизу, повітряна бульбашка опиняється зверху, а жовток розташовується по центру, наче плаває у білковій подушці. Він не торкається мембрани чи шкаралупи, залишаючись цілим і чистим. Це головна умова тривалого зберігання.

Якщо ж перевернути яйце іншим кінцем догори, бульбашка опиняється внизу, а жовток зміщується і може прилипнути до мембрани, пошкоджуючись. В результаті яйце швидше псується.

За правилами, яйця можна зберігати в холодильнику до чотирьох місяців, а за кімнатної температури — майже місяць. Переверніть яйце, і воно почне псуватися вже через кілька тижнів.