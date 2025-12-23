Чому хвилина на біговій доріжці здається вічністю: вчені пояснили

Чому час у спортзалі тече інакше? Нове відкриття дослідників / © iStock

Реклама

Науковці підтвердили, що під час інтенсивних фізичних навантажень людський мозок схильний переоцінювати тривалість часу. Це пояснює знайоме кожному відвідувачу спортзалу: що хвилина бігу на тренажері здається вічністю.

Детальніше про це пише Daily Mail.

Ніщо ніколи не здається таким повільним, як хвилина на біговій доріжці. Тепер вчені підтвердили, що біг справді змінює наше сприйняття часу, змушуючи нас переоцінювати тривалість тренувань.

Реклама

Дослідники попросили 22 учасників не дивитися на годинник чи таймер під час тренувань. Завдання виконувалося за різних умов, включаючи стояння на місці, ходьбу назад і біг на біговій доріжці. Аналіз показав, що під час бігу учасники переоцінили плин часу приблизно на дев’ять відсотків.

Це означає, що якщо ви пробігаєте кілька кілометрів у спортзалі, те, що здається хвилиною, насправді відповідає 54,6 секундам.

Попередні дослідження показали, що це явище пов’язане зі збільшенням частоти серцевих скорочень під час фізичних навантажень. Але нове дослідження показує, що ефект головним чином зумовлений великою кількістю мозкової сили, необхідної для управління балансом та координацією, необхідними для бігу.

У статті для журналу Scientific Reports команда дослідників з Італійського технологічного інституту зазначила: «Точне сприйняття плину часу є важливим для багатьох повсякденних дій, але суб’єктивне відчуття тривалості подій часто не відповідає їх фізичній тривалості».

Реклама

Це може включати повсякденні переживання, такі як очікування автобуса або готовності їжі в мікрохвильовій печі — обидва з яких зазвичай здаються довшими, ніж вони є насправді.

Тим часом, як відомо, час «летить», наприклад, коли ви розважаєтесь або у відпустці.

Хоча біг підвищував частоту серцевих скорочень значно більше, ніж ходьба, спотворення часу і тоді, і тоді, було майже ідентичним.

Це переконливо свідчить про те, що ефект зумовлений не фізіологічним навантаженням, таким як частота серцевих скорочень, а когнітивними зусиллями, необхідними для контролю руху.

Реклама

Раніше інструкторка з йоги назвала 4 рухи, які варто включати до всіх занять у віці 60+.