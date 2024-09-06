Чому кішка лягає на хворе місце, а коти сплять з людиною: гіпотези та факти

Чи можуть коти впливати на здоров'я людей та як вони лікують.

Багато хто чув про цілющі властивості котів, наприклад, про те, що тваринка знає, де у людини болить, тому лягає на хворе місце і лікує його.

Кішки лягають на хворі місця: правда чи міф

Існує багато історій про те, як кіт або кішка вилікували свого господаря, що тварини допомагають за умови серцево-судинних захворювань, хвороб шлунково-кишкового тракту тощо. Але загалом лікувальні властивості котячих мало вивчені. Деякі ветеринари стверджують, що вихованці здатні лікувати мігрені, однак у науковій літературі підтверджень цього також немає.

Немає в науковій літературі також відомостей про якісь надприродні здібності котів, які дозволяють їм відчути хворобу господаря.

З наукової точки зору домашній улюбленець лягає на хвору людину, просто тому що температура тіла під час лихоманки або запалення підвищується, а коти та кішки люблять теплі місця. Забиті місця або місця болю у спині, також такі, де розташовані запалені органи – також мають вищу температуру, тому тварина може використовувати їх як грілку.

Домашні улюбленці знайомі з нормальною температурою тіла господаря та його запахом, а коли людина хворіє, її температура та запах сильно змінюються. Кішка може не розуміти, що саме відчуває господар, але вона точно зрозуміє, що щось змінилося. Отже, коти відчувають не хворобу, а пов'язані з нею зміни та реагують на них.

Хворі люди – ідеальні "грілки" для котів, адже вони нерухомі, тепліші, ніж зазвичай, і мабуть спокійніші. Безпосередніх доказів діагностичних здібностей домашніх тварин немає. Швидше за все, кішка лягає на живіт чи груди просто тому, що так зручніше. За спостереженнями лікарів, коли кішка лягає на хворе місце, наприклад, на живіт чи груди, людина відчуває полегшення. Річ у тому, що тепло котячого тіла зігріває, через що людина розслаблюється і гострота болю знижується.

Що можуть коти лікувати

Коти так само, як і інші тварини, мають "цілющі" властивості. Існує навіть фелінотерапія – різновид зоотерапії як метод лікування за допомогою домашніх тварин. У перекладі з латини feline означає "котячий", тобто лікарем виступають домашні кішки.

Від пухнастих "лікарів" не вимагають жодних особливих навичок. Перебуваючи поруч з хворим господарем, вони поводяться як завжди – труться об ноги, муркотять, лягають на людину і сплять. Така звичайна взаємодія з вихованцем знімає емоційну напругу, полегшує біль.

От що доведено, так це те, що коти та кішки позитивно впливають на психологічний стан людей. Спілкування з кішками може знижувати рівень стресу та тривожності. Багато людей почуваються більш щасливими та задоволеними завдяки виробленню гормонів щастя, таких як серотонін та окситоцин, що виділяються під час спілкування з тваринами. Деякі дослідження показали, що кішки допомагають впоратися з ментальними проблемами — власники домашніх тварин рідше страждають на депресію, ніж ті, у кого їх немає.

Існує думка й про цілющі властивості котячого муркотіння. "Терапія муркотінням" може сприяти загоєнню кісток. Домашні коти муркотять з частотою близько 26 герц, у діапазоні, який сприяє регенерації тканин. В реальності це не так фантастично, як звучить — інтенсивні вправи сприяють здоров’ю кісток з тієї ж причини, оскільки кістки реагують на тиск, стаючи сильнішими. Вібраційні пристрої, схожі за принципом роботи на муркотіння, були запатентовані для потенційного використання в терапії.

Дослідженнями доведено, що у власників тварин у стресових ситуаціях артеріальний тиск нижчий, ніж у людей без них. Вони також рідше звертаються до лікаря.

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