Чому кіт будить вас вночі та скидає речі: експертка пояснила 15 дивних звичок улюбленців

Кіт / © pexels.com

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Скинуті з полиці речі, подряпані меблі чи відмова від улюбленого корму — із такою поведінкою котів стикаються багато власників. Хоча таку поведінку часто пояснюють примхами чи пустощами, насправді вона зазвичай має цілком логічне пояснення. За словами експертів, більшість таких дій пов’язані з природними інстинктами, особливостями спілкування або незадоволеними потребами тварини.

Про це розповіла спеціалістка з поведінки домашніх тварин Purina та сертифікована прикладна спеціалістка з поведінки тварин Енні Валуська, передає портал Bored Panda.

За словами експертки, поширена думка про те, що характер кота залежить від кольору шерсті, не має наукового підтвердження. Попри те, що деякі власники вважають тварин певного забарвлення більш агресивними чи норовливими, дослідження не виявили зв’язку між кольором шерсті та темпераментом. Водночас ставлення людини до кота може впливати на його поведінку, якщо господар заздалегідь очікує від тварини певних реакцій.

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Експертка також пояснила, чому деякі коти активно «розмовляють» із людьми. Якщо власник часто звертається до улюбленця або реагує на кожне його нявкання, тварина швидко розуміє, що у такий спосіб можна привернути увагу, і продовжує використовувати голосове спілкування.

Ще одна звичка, яка нерідко дратує господарів — скидання предметів зі столів чи полиць. За словами Енні Валуської, коти досліджують навколишній простір, а предмет, який падає, стає для них ще цікавішим. Якщо ж після цього людина звертає увагу на тварину, навіть негативну, така реакція може закріпити небажану поведінку. Фахівчиня зазначає, що уникнути цього допомагають регулярні ігри та можливість задовольняти природну цікавість.

Не менш поширеною є проблема подряпаних меблів. Експертка наголошує, що дряпання — це природна поведінка котів, за допомогою якої вони позначають територію та реалізують свої інстинкти. Саме тому важливо підібрати відповідну дряпку, адже різні тварини можуть віддавати перевагу різним матеріалам, формам і розташуванню.

Окремо Енні Валуська звернула увагу на сигнали, які власники часто неправильно тлумачать. Наприклад, шипіння не обов’язково означає агресію. Найчастіше таким чином кіт демонструє, що почувається невпевнено або хоче, щоб йому дали більше простору. Так само виляння хвостом не свідчить про гарний настрій. Навпаки, це може бути ознакою стресу, роздратування або надмірного збудження, тому в цей момент краще не продовжувати пестити тварину.

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За словами спеціалістки, стрибки на кухонні стільниці також мають природне пояснення. Коти прагнуть займати високі місця, оскільки це дає їм змогу почуватися в безпеці та контролювати все, що відбувається довкола. Кухня стає для них особливо привабливою через запах їжі та присутність людей.

Експертка також пояснила, чому коти нерідко підходять саме до тих людей, які не виявляють до них особливої уваги. За її словами, людина, яка не дивиться безпосередньо на тварину, не намагається її торкнутися чи покликати, здається коту менш загрозливою, тому викликає більше довіри.

Поширеним непорозумінням є й ситуація, коли кіт перевертається на спину та показує живіт. Хоча це може свідчити про те, що тварина почувається спокійно, це не означає, що вона хоче, аби її гладили саме по животу. У багатьох котів ця ділянка дуже чутлива, а в окремих випадках така поза навіть може бути підготовкою до захисту.

Якщо ж кіт починає ходити до туалету поза лотком, експертка радить не сприймати це як помсту чи навмисне порушення правил. Така поведінка може сигналізувати про проблеми зі здоров’ям, стрес або дискомфорт, тому в таких випадках варто звернутися до ветеринара, а також оцінити умови, в яких живе тварина.

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Фахівчиня також звернула увагу, що конфлікти між котами, які живуть в одному домі, часто виникають через нестачу ресурсів. Причиною можуть бути улюблені місця для відпочинку, дряпки, лотки, миски чи навіть недостатня увага з боку господарів. Поліпшення умов утримання нерідко допомагає зменшити напруження між тваринами.

За словами Енні Валуської, навіть відмова від корму, який раніше подобався коту, не завжди свідчить про примхливість. Якщо проблем зі здоров’ям немає, це може бути пов’язано з природною схильністю тварин цікавитися новою їжею.

Також експертка зазначає, що агресія під час пестощів нерідко виникає через надмірне фізичне збудження. Саме тому під час контакту з котом варто робити короткі паузи та звертати увагу на його мову тіла.

Нічні пробудження господарів також часто закріплюються самими людьми. Якщо після нявкання власник годує кота, грається з ним або приділяє йому увагу, тварина запам’ятовує такий результат і продовжує повторювати цю поведінку. На думку експертки, у таких випадках важливо не лише не підкріплювати небажані звички, а й усунути їхню причину, забезпечивши коту достатньо активних ігор та правильно організувавши режим годування.

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