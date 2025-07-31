Чому кіт не відходить ні на крок від господаря: відповідь ветеринара вас здивує

Чому кішки слідують за господарем / © unsplash.com

Реклама

Чому кіт постійно ходить за вами? Причин такої поведінки домашнього улюбленця може бути кілька.

Про це розповів фахівець на petmd.

1. Ваш кіт голодний

Одна з найпоширеніших причин — голод. Якщо улюбленець супроводжує вас із кімнати в кімнату, можливо, він хоче сказати: «Поглянь у мою миску!» Деякі коти мають більший апетит і люблять їсти кілька разів на день. Тож не дивуйтеся, якщо він не відступатиме, доки не отримає бажане.

Реклама

Якщо ви хочете дотримуватися чіткого графіку годування, подумайте про автоматичну годівницю для тварин.

Навіть якщо ваш кіт ситий, він може бути надто мотивований їжею. Кішки швидко розуміють, хто відповідає за смаколики — і починають шукати вас щоразу, коли зголодніють або просто хочуть щось смачненьке.

2. Ваш кіт потребує уваги

Залежно від вашого розкладу, рівня активності тварини та наявності інших домашніх улюбленців, кіт може нудьгувати або відчувати брак стимуляції. Супроводжуючи вас по дому, він може натякати: «Пограй зі мною!» або «Погладь мене!»

Нагадаємо, домашній улюбленець, зокрема, кіт стати справжнім співрозмовником. Існують балакучі представники. «Найвокальнішою» породою є американський бобтейл.

Реклама

Читайте також