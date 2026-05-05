Чому кіт постійно нявкає: експерти назвали приховані причини поведінки улюбленців

Власники мурчиків не могли не помічати часом аж надто балакучої поведінки своїх улюбленців. І хоча для пухнастиків нявкання — це просто один із способів комунікації, існують й інші, значно серйозніші причини такої поведінки котів.

Про це пише Catster.

За словами експертів, деякі коти від природи полюбляють поговорити більше, ніж інші. Яскравим прикладом є сіамські коти. Такі тварини нявкатимуть майже завжди: часто їхні звуки не мають конкретної мети, їм просто подобається «говорити».

Цікаво, що дорослі коти майже не нявкають одне на одного — це характерно переважно для кошенят у спілкуванні з матір’ю. З віком вони переходять на мову тіла. Тобто нявкання «зарезервоване» саме для людей.

«Є припущення, що коти намагаються наслідувати людську комунікацію або ж еволюційно закріпили цю поведінку, бо люди краще реагували на балакучих тварин. Існує також теорія, що нявкання нагадує плач немовляти, що викликає у людей сильнішу реакцію», — зазначають дослідники.

Нявкання — це найпростіший і найефективніший спосіб змусити господаря звернути увагу. Кіт швидко вчиться: якщо кожного разу після нявкання людина реагує, то така поведінка закріплюється. Таким чином пухнастик вимагає ласки, їжі чи гри.

Водночас коти стають балакучими під час збудження або радості. Зазвичай це короткі, часті звуки, які сигналізують про те, що тварина чекає на ласощі або гру. У таких випадках нявкання — це прояв емоцій, які кіт просто не може стримати.

Коли нявкання є симптомом болю

Будь-які різкі зміни у поведінці можуть свідчити про проблеми зі здоров’ям. Коти від природи добре приховують біль, тому навіть незначні вокальні сигнали є важливими. Якщо улюбленець раптово почав нявкати більше звичайного, це може бути ознакою нездужання.

Фахівці радять звертати увагу на супутні симптоми: відмову від догляду за собою, зниження активності, спроби сховатися або ігнорування лотка. У разі появи таких змін необхідно негайно звернутися до ветеринара.

Дослідники з Humane World for Animals пояснили, що коти спілкуються через різні звуки. За кожним з них можна зрозуміти стан тварини:

нявкання — універсальний сигнал;

щебетання — заклик слідувати за котом;

муркотіння — зазвичай означає задоволення, але інколи може свідчити про стрес чи біль;

шипіння та гарчання — прояв страху або агресії;

виття — сигнал про сильний дискомфорт, біль або пошук партнера;

цокання (кекеке) — збудження чи мисливський інстинкт, коли кіт бачить потенційну здобич (птахів або комах).

Як втихомирити улюбленця

Повністю відучити кота нявкати неможливо, адже це його природний спосіб спілкування. Проте фахівці радять передусім переконатися, що всі базові потреби тварини задоволені (їжа, вода, чистий лоток, увага).

Якщо йдеться про нестерилізованих тварин, причиною надмірного виття є гормони. Під час тічки кішка голосно «виє», і це неконтрольована поведінка. У випадку з котом кастрація допоможе зменшити рівень тестостерону, що автоматично призведе до зниження агресивних проявів та постійного нявкання. Раптове ж посилення голосу, особливо у старших котів, потребує обов’язкової консультації з лікарем.

