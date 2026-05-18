Чому кіт ворушить сідницями перед стрибком: ветеринар пояснив дивну звичку пухнастих

Домашні коти похитують сідницями, щоб стрибнути та накинутися на свою жертву. Науковець пояснив цю поведінку пухнастиків.

Чому кіт похитує сідницями перед стрибком чи нападом

Кішки похитують задом перед тим, як накинутися на свою нічого здобич (якою може бути їхня іграшка, господар або чотирилапий родич), це є одним із найцікавіших проявів їхньої поведінки. Хоча це похитування задом виглядає надзвичайно мило, офіційних досліджень цього характерного для котів руху не проводилося, і власники котів досі не можуть зрозуміти, що воно означає.

Хоча не всі коти похитують задом перед тим, як кинутися на здобич, це досить поширена риса котячих, навіть у дикій природі. Багато великих котів, зокрема леви, тигри, леопарди та ягуари, похитують задом перед тим, як стрибнути на здобич.

Джон Хатчінсон, професор еволюційної біометрії в Королівському ветеринарному коледжі в Лондоні, вивчає рухові механізми тварин. Він вважає, що це похитування задом може відігравати сенсорну роль у підготовці кішки до полювання — готуючи зорову пропріоцепцію (усвідомлення кішкою свого положення та руху) та м’язову тягу до швидких нервових імпульсів, необхідних для стрибка.

Ось ще кілька причин, чому кішка ворушить задом перед стрибком:

Розминка

Щоб успішно стрибнути на здобич, кішки повинні використовувати обидві задні лапи для відштовхування, щоб забезпечити повний зліт. Однак, хоча стрибок є енергоємним рухом для кішок, невелике ворушіння задом може стати для вашої кішки розминкою, яка готує її м'язи до стрибка та допомагає уникнути травм.

Регулювання рівноваги

Коли кішка готується до стрибка, вона одночасно використовує обидві задні лапи, щоб відштовхнутися. Вона також може притиснути передні лапи до тіла, зосередивши погляд на цілі. Така поза, разом із похитуванням задом, допомагає їй перевіряти й утримувати рівновагу та контролювати своє тіло, щоб стрибком влучити точно в ціль.

Азарт полювання

Для кішки полювання — це не просто ловля здобичі, а й азарт самого процесу. Тому, коли вона ворушить задом, вона демонструє хвилювання та очікування того, що ось-ось має статися.

Чому моя кішка ворушить задом і накидається на людину?

Якщо ваша кішка ворушить задом і накидається на вас, це, ймовірно, ознака того, що вона в ігровому настрої і хоче вашої уваги. Це все є частиною ігрового часу для вашої кішки, що важливо для її психічного та фізичного здоров’я. Коти також використовують ігри для вивчення навколишнього середовища та налагодження зв'язку зі своїми господарями. Коли коти ворушать задом перед тим, як накинутися на вас, це хороший знак, що вони добре проводять час і демонструють свою довіру та прихильність до вас.

Однак не всі коти однаково люблять гратися. Якщо ваш кіт здається надто агресивним або використовує кігті під час гри з вами, перенаправте його поведінку за допомогою відповідних іграшок для котів, щоб уникнути травмування вас або вашого кота.

Похитування задом перед стрибком — це захоплююча поведінка котів, яка дозволяє їм бути спритними та точними мисливцями. Тож, незалежно від того, чи полюють вони на здобич у саду, на одну зі своїх іграшок або навіть на вашу ногу під ковдрою, це похитування задом допомагає їм підготувати тіло та розум до великого стрибка і гарантує, що вони впораються з цим з першої спроби.

