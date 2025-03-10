Чому клоун Рональд Макдональд зник: моторошна причина, не пов'язана з ребрендингом McDonald's

Для багатьох поколінь похід до McDonald's був не просто швидким перекусом, а цілою подією. Дитячі дні народження, ігрові майданчики та обов'язкове фото з усміхненим клоуном Рональдом Макдональдом – усе це створювало магію найвідомішої мережі ресторанів швидкого харчування.

Але якщо ви були в McDonald's останніми роками, то, можливо, помітили: Рональда більше немає. Його обличчя зникло з реклами, статуї прибрали з ресторанів, а співробітники в костюмах припинили розважати дітей. Причина цього зовсім не в ребрендингу компанії, як можна було б подумати, пише Unilad.

Загадкове зникнення Рональда

Офіційно McDonald's 2016 року заявив, що тимчасово скорочує появи Рональда на публіці через "поточний клімат" у суспільстві. Але справжня причина була значно моторошнішою: хвиля нападів та погроз від людей у костюмах клоунів.

Рональд Макдональд / Фото: Getty Images

"Клоуноманія", що перетворилася на жах

2016 року у США та деяких інших країнах почала ширитися дивна та тривожна тенденція. Люди в моторошних клоунських костюмах почали з'являтися в громадських місцях, лякати перехожих, а іноді навіть нападати.

Все почалося як невинний Інтернет-тренд – люди фотографувалися в клоунських масках і ділилися цими знімками в соцмережах. Але скоро ситуація вийшла з-під контролю.

Клоуни почали з'являтися біля шкіл, дитячих майданчиків і навіть лісів.

Один із найгучніших випадків стався у Флориді, де група з 20 людей у клоунських масках напала на сім'ю.

Жителі різних міст почали боятися будь-яких клоунів, а компанії, пов'язані з таким образом, зіткнулися з негативною реакцією.

Чоловік у костюмі Рональда Макдональда / Фото: Getty Images

Чому McDonald's вирішив позбутися свого символу

Рональд Макдональд довгі роки був не просто маркетинговим персонажем, а символом радості, веселощів і дитячих спогадів. Але після хвилі нападів суспільна думка про клоунів різко змінилася. Замість веселого артиста багато хто почав бачити в ньому щось лячне. Щоб уникнути негативних асоціацій, McDonald's вирішив тихо прибрати Рональда з усіх офіційних матеріалів.

Кінець епохи

Після 2016 року компанія більше не використовувала Рональда у своїх кампаніях, а його роль у дитячих заходах звели до мінімуму.

Віллард Скотт, який першим виконував роль Рональда Макдональда, пішов з життя 2021-го у віці 87 років.

Хоча компанія ніколи офіційно не заявляла, що Рональд зник назавжди, його повернення малоймовірне. Так закінчилася ціла епоха, а з нею – частина унікальної атмосфери McDonald's.

Нагадаємо, чому ложечка для McFlurry має квадратну ручку та ще й порожня всередині. Це не просто дизайнерська ідея — таке рішення допомагає ефективніше перемішувати десерт.

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