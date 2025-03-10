Чому клоун Рональд Макдональд зник: моторошна причина, не пов'язана з ребрендингом McDonald's

Культовий персонаж був обличчям мережі ресторанів швидкого харчування.
Для багатьох поколінь похід до McDonald's був не просто швидким перекусом, а цілою подією. Дитячі дні народження, ігрові майданчики та обов'язкове фото з усміхненим клоуном Рональдом Макдональдом – усе це створювало магію найвідомішої мережі ресторанів швидкого харчування.
Але якщо ви були в McDonald's останніми роками, то, можливо, помітили: Рональда більше немає. Його обличчя зникло з реклами, статуї прибрали з ресторанів, а співробітники в костюмах припинили розважати дітей. Причина цього зовсім не в ребрендингу компанії, як можна було б подумати, пише Unilad.
Загадкове зникнення Рональда
Офіційно McDonald's 2016 року заявив, що тимчасово скорочує появи Рональда на публіці через "поточний клімат" у суспільстві. Але справжня причина була значно моторошнішою: хвиля нападів та погроз від людей у костюмах клоунів.
"Клоуноманія", що перетворилася на жах
2016 року у США та деяких інших країнах почала ширитися дивна та тривожна тенденція. Люди в моторошних клоунських костюмах почали з'являтися в громадських місцях, лякати перехожих, а іноді навіть нападати.
Все почалося як невинний Інтернет-тренд – люди фотографувалися в клоунських масках і ділилися цими знімками в соцмережах. Але скоро ситуація вийшла з-під контролю.
Клоуни почали з'являтися біля шкіл, дитячих майданчиків і навіть лісів.
Один із найгучніших випадків стався у Флориді, де група з 20 людей у клоунських масках напала на сім'ю.
Жителі різних міст почали боятися будь-яких клоунів, а компанії, пов'язані з таким образом, зіткнулися з негативною реакцією.
Чому McDonald's вирішив позбутися свого символу
Рональд Макдональд довгі роки був не просто маркетинговим персонажем, а символом радості, веселощів і дитячих спогадів. Але після хвилі нападів суспільна думка про клоунів різко змінилася. Замість веселого артиста багато хто почав бачити в ньому щось лячне. Щоб уникнути негативних асоціацій, McDonald's вирішив тихо прибрати Рональда з усіх офіційних матеріалів.
Кінець епохи
Після 2016 року компанія більше не використовувала Рональда у своїх кампаніях, а його роль у дитячих заходах звели до мінімуму.
Віллард Скотт, який першим виконував роль Рональда Макдональда, пішов з життя 2021-го у віці 87 років.
Хоча компанія ніколи офіційно не заявляла, що Рональд зник назавжди, його повернення малоймовірне. Так закінчилася ціла епоха, а з нею – частина унікальної атмосфери McDonald's.
Нагадаємо, чому ложечка для McFlurry має квадратну ручку та ще й порожня всередині. Це не просто дизайнерська ідея — таке рішення допомагає ефективніше перемішувати десерт.
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