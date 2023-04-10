Чому колір яєчних жовтків має значення: дієтологи назвали дивовижну причину

Колір насправді може багато про що розповісти.

Одним з найважливіших факторів, що визначають колір жовтка, є курячий корм.

В опублікованому в 2022 році дослідженні вивчався колір жовтків двох груп курей. Одну групу курей вирощували на основному раціоні, тоді як другу групу годували особливим кормом з додаванням каротиноїдів.

Експеримент показав, що колір жовтків яєць другої групи птахів суттєво відрізнявся за яскравістю та жовтизною.

Тож фахівці встановили, що дієтичні каротиноїди можуть допомогти покращити колір жовтка.

Щоб дізнатися більше про різні кольори жовтка та його значення для здоров'я, читайте далі.

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На що вказує колір жовтка

Колір яєчного жовтка більш тісно пов’язаний з кормом курки, а не із загальною поживною цінністю цього яйця.

"Харчова цінність яйця визначається такими факторами, як вміст білка, амінокислотний профіль, вміст вітамінів і мінералів", — пояснює лікар Фернандо Сіснерос.

У той час як колір яєчних жовтків може варіюватися від блідо-жовтого до темно-помаранчевого, "яйця від здоровіших курей матимуть більше каротиноїдів". Отже, щоб отримати "золотий" жовток, курка повинна мати якісні корм та умови утримання — і, головне, бути здоровою квочкою.

Чи варто турбуватися про різний колір жовтка

Фахівці стверджують, що не варто турбуватися про різні кольори яєчного жовтка, оскільки "на зміну кольору жовтка впливає, перш за все, те, як часто, скільки і що кури їдять".

Також колір жовтка змінюється залежно від сезону. Влітку до початку осені кури, як правило, їдять менше через високу температуру. . Взимку вони, як правило, їдять більше, щоб зігрітися.

Темніший жовток означає і те, що кури з’їли багато корму з жовтувато-оранжевим пігментом, званим ксантофілом (жовтий рослинний пігмент).

Тож якому б кольору жовтка ви не віддали перевагу, усі вони мають величезну кількість поживних речовин.

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