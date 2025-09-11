Чому комарі кусають саме вас: справа не у групі крові

Комарі / © Associated Press

Реклама

Спекотний літній день, прохолодний напій, і раптом… дратівливий дзвін комара, який прагне вас вкусити. Чому ж одних людей комарі кусають частіше, ніж інших? Дослідники з Нідерландів знайшли несподівану відповідь: винне пиво.

Про це пише Newsweek.

Експеримент на музичному фестивалі

Команда біофізика Фелікса Хола провела масштабний експеримент на музичному фестивалі Lowlands, залучивши 500 добровольців. Учасники поміщали свої руки у спеціальні клітки з тисячами комарів. Крихітні отвори дозволяли комахам відчувати запах людини, але не кусати.

Реклама

Результати були вражаючими. Учасники, які вживали пиво, були в 1,35 раза привабливішими для комарів, ніж ті, хто утримувався від алкоголю. Дослідження також показало, що комарі частіше атакували людей, які мали інтимні стосунки напередодні.

Як захиститися від комарів?

Натомість, вчені виявили, що регулярне прийняття душу та використання сонцезахисного крему роблять людей менш привабливими для комарів.

Дослідники дійшли висновку: «Ми виявили, що комарів приваблюють ті, хто уникає сонцезахисного крему, п’є пиво та ділить з ними ліжко. Вони просто мають смак до гедоністів серед нас!».

Хоча експеримент проводився в неконтрольованому середовищі, його результати пропонують цінні поради, як захиститися від комах, що є серйозною проблемою для громадського здоров’я, оскільки вони переносять небезпечні хвороби, такі як малярія та лихоманка денге.

Реклама

Нагадаємо, Ісландія залишається однією з небагатьох країн світу, де немає комарів. Вчені пояснюють це суворим і нестабільним кліматом, що робить неможливим виживання личинок та яєць, а глобальне потепління може загрожувати цій унікальності.

Комарі насправді «сортують» людей і визначають, кого атакувати, тож одні можуть провести вечір без укусів, а інші повертаються додому вкриті сверблячими плямами. І це не лише дискомфорт — комарі є переносниками небезпечних захворювань.