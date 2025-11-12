Чому коні вкриваються мильною піною під час потіння: наукове пояснення, яке вас здивує

Чому коні покриваються мильною піною / © unsplash.com

Насправді це цілком природне явище, і воно має наукове пояснення. Така піна — не ознака хвороби чи перевтоми, а результат унікальної системи охолодження організму. Детальніше про це розповіло видання IflScience.

Унікальна здатність коней пітніти

Пітливість — властивість не всіх ссавців. Люди, деякі мавпи, бики і коні пітніють, і саме для коней це один із ключових механізмів охолодження.

Більшість тварин віддають тепло через дихання, як це роблять собаки, висовуючи язик. А коні, подібно до людей, активно виділяють піт, щоб знизити температуру тіла.

Як пояснює дослідник Вайбар Крґен-Рід у статті для The Conversation: «Більшість чотириногих ссавців теж пітніють, але переважно для підтримки здоров’я шкіри або вироблення запахів. Для охолодження вони покладаються на дихання, тобто їхньому тілу потрібно активно працювати, щоб позбутися надлишкового тепла».

Як працює система охолодження

Під час фізичного навантаження чи перегрівання кінь виділяє піт. Він випаровується, забираючи з собою частину тепла. Але густе хутро ускладнює природне випаровування. Тут на допомогу приходить особливий білок, що міститься у поті коня — латрин (latherin).

Латрин діє як природний «детергент»: він змочує волосся, дозволяючи потові проходити крізь густу шерсть до поверхні шкіри і швидше випаровуватися. Побічний ефект — знайома всім біла піна, яка з’являється на шиї, грудях та під сідлом, створюючи враження, ніби кінь щойно прийняв ванну з шампунем.

Від чого залежить кількість піни

Вчені поки не знають точно, від чого залежить концентрація латрину в поті. Є припущення, що це може бути пов’язано з фізичною підготовкою тварини або білковим складом раціону, але поки це не підтверджено.

Як зазначає ветеринар Пітер Гантінгтон (Kentucky Equine Research, Австралія), люди та коні — єдині великі ссавці, що активно пітніють для охолодження, хоча склад поту у них різний:

у людей — багато солі, мало білка;

у коней — мало білка, але багато електролітів і латрину.

Чи варто хвилюватися

Ні. Піна на тілі коня — абсолютно нормальна і здорова реакція. Вона не свідчить про хворобу чи перевтому, а лише підтверджує, що природний механізм терморегуляції працює бездоганно.