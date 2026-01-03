Чому корисно лаятися: науковці зробили сенсаційне відкриття

Злість / © Freepik

У суспільстві заведено вважати вживання нецензурних слів ознакою поганого виховання або неповаги. Однак науковці поглянули на це явище під іншим кутом і виявили, що в певних ситуаціях лайка може бути корисною для людини. Вона допомагає не лише «випустити пару», а й реально покращити фізичні показники.

Про це йдеться у матеріалі «РадіоЛюкс».

Фахівці вирішили перевірити, як вербальна агресія впливає на фізичні можливості організму. Для цього було залучено 192 добровольці, яким поставили завдання виконувати фізичні вправи, зокрема віджимання.

Учасників розділили на дві контрольні групи:

Перша група: під час виконання вправ кожні дві секунди вигукувала нецензурні слова.

Друга група: виконувала аналогічні дії, але промовляла нейтральні слова.

Після завершення експерименту та порівняння показників обох груп вчені дійшли цікавих висновків. Учасники, які супроводжували свої зусилля лайкою, продемонстрували значно вищу фізичну витривалість та силу. Вони впоралися із завданням ефективніше за тих, хто утримувався від лихослів’я.

Це підтверджує теорію про те, що емоційний виплеск через заборонені слова дозволяє організму краще мобілізуватися у стресовій ситуації або під час значних навантажень.

Доктор Річард Стівенс із Кільського університету (Велика Британія) пояснює цей феномен психологічними механізмами. За його словами, лайка дозволяє людині тимчасово відкинути соціальні норми та обмеження, які зазвичай змушують нас стримуватися.

«Лаючись, ми позбуваємося соціальних обмежень і дозволяємо собі бути наполегливішими в різних ситуаціях. Лайка — це легкодоступний спосіб допомогти собі відчути себе зосередженим, впевненим та менше відволікатися, а також трохи більше займатися потрібною справою», — зазначив доктор Стівенс.

Експерт додав, що людям на рівні інстинктів притаманно стримувати свою силу. Нецензурна лексика у критичний момент «вимикає» ці запобіжники, дозволяючи використати фізичний потенціал на повну потужність.

