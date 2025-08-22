Чому "котлета" та "пюре" – це неправильно, як буде українською

© Фото з відкритих джерел

Шеф-кухар Євген Клопотенко пояснив, як правильно українською називати «котлету», «пюре» та «батон». Багато звичних страв української кухні насправді мають запозичене походження. Клопотенко пропонує автентичні альтернативи, які варто знати кожному.

Про це він розповів в своєму Instagram.

«Січеник» замість «котлети»

За словами Клопотенка, багато страв, які ми вважаємо традиційними, насправді прийшли з інших культур.

«Багато їжі, яку ми називаємо нашою українською домашньою кухнею, такою не є. Наприклад, котлети, пюре, батон або соус», — зазначив шеф-кухар.

Французьке слово «котлета» перекладається як «рубати». Тому правильна українська назва — січеник.

«Товчанка» замість «пюре»

Не менш поширене слово «пюре» також має альтернативу.

Клопотенко пояснює: «Не пюре — а товчанка, тому що потрібно товкти картоплю».

Таким чином, звична страва набуває більш автентичної української назви, яка передає суть приготування.

«Палиця» замість «батона»

Ще одне слово, яке не належить українській традиційній кухні — батон.

Клопотенко зазначає: «Такого хліба, як батон, не існувало, поки він не з’явився у Союзі. При цьому слово „батон“ означає палиця«.

«Підбиванка» замість «соусу»

Не менш важлива деталь: під слова «соус» у Клопотенка є своя українська альтернатива.

«І не соус, а підлива або підбиванка«, — підкреслив шеф-кухар.

Це ще один приклад того, як українська мова здатна передати смак і суть страв без запозичень.

Клопотенко закликає використовувати українські слова, адже «українці мають усе своє, але не завжди це використовують». Знання автентичних назв допомагає зберегти культурну спадщину та популяризувати українську кухню.

