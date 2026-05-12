Чому коти частіше «розмовляють» із чоловіками: нове дослідження відповіло

Кіт

Реклама

Дослідники з Університету Анкари проаналізували поведінку 31 домашніх котів. Учасники записували на відео реакцію своїх тварин у момент повернення додому та мали поводитися максимально природно.

Про це пише Science Alert.

Так, коти в середньому видавали 4,3 вокалізації — нявкання, муркотіння чи характерні «цвірінькання» — протягом перших 100 секунд після приходу чоловіків. Для жінок цей показник становив лише 1,8. При цьому на результат не впливали вік, порода чи стать тварини.

Реклама

Дослідники проаналізували 22 типи поведінки котів — від тертя об ноги господаря до позіхання та реакції на їжу. Єдиною помітною різницею між чоловіками й жінками стала саме частота вокалізацій.

Вчені припускають, що причина може бути у стилі спілкування з тваринами. Жінки зазвичай більше взаємодіють із котами, краще розпізнають їхні емоції та навіть частіше імітують котячі звуки. Через це котам, ймовірно, доводиться активніше привертати увагу чоловіків голосом.

Автори дослідження зазначають, що котячі привітання можуть передавати різні емоційні стани та змінюватися залежно від поведінки людини. Також результати підтверджують: коти значно уважніші до своїх господарів, ніж може здаватися.

Це дослідження доповнює вже відомі факти про те, що коти нявкають, аби привернути увагу людини, показати прихильність або висловити невдоволення. А ще — натякає, що коти можуть бути значно уважнішими до емоцій своїх господарів, ніж заведено вважати.

Реклама

У матеріалі зазначається, що наші котячі друзі були одомашнені вже тисячі років, і вчені досі роблять нові відкриття про те, як вони розпізнають людей. Це дозволяє нам спробувати ефективніше комунікувати з котами.

«Ці результати свідчать про те, що котячі вітання є мультимодальними, можуть відображати різні мотиваційні чи емоційні стани та можуть модулюватися зовнішніми факторами, такими як стать опікуна», — пишуть дослідники.

Раніше ветеринари пояснили, чому може здаватися, що коти «передбачають майбутнє». Насправді тварини мають дуже чутливий слух, нюх і здатні вловлювати найменші зміни в навколишньому середовищі — від коливань повітря та вібрацій до змін у поведінці людини. Через це коти часто реагують на грозу, землетруси, хвороби господарів чи їхнє повернення додому раніше за людей.

Новини партнерів