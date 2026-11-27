Чому коти уникають надто ласкавих людей — пояснення ветеринара / © pexels.com

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Бажання якомога частіше гладити домашнього улюбленця не завжди допомагає завоювати його прихильність. Коти можуть уникати людей, які активно демонструють свою любов, натомість віддаючи перевагу компанії тих, хто не нав’язує їм уваги.

Про це пише El Tiempo з посиланням на видання TN.

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Ветеринар Мануель Мансано пояснив, що для котів особливе значення має свобода вибору під час спілкування з людиною. Вони сприймають її як компаньйона, а тому охочіше йдуть на контакт, коли можуть самостійно його ініціювати.

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Навіть якщо тварині подобається фізичний контакт, надмірна наполегливість людини може відбити в неї бажання перебувати поруч.

Чому надмірна увага може відштовхнути кота

За словами фахівця, бажання людини проявити ніжність не завжди збігається з потребами домашнього улюбленця. Наприклад, коту може бути неприємно, коли його беруть на руки, не дозволяють піти або намагаються привернути його увагу в моменти відпочинку.

Не менш важливо вчасно припиняти фізичний контакт. Якщо тварина намагається відсторонитися, а людина продовжує її гладити, це може негативно позначитися на довірі.

Замість того щоб домагатися уваги кота, ветеринар рекомендує дочекатися, поки улюбленець сам захоче поспілкуватися.

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Як коти демонструють прихильність до людини

Фізичний контакт — далеко не єдиний спосіб, у який коти виявляють своє ставлення до людей. Про те, що тварина почувається комфортно та безпечно, можуть свідчити такі особливості поведінки:

кіт обирає місце для сну поруч із людиною;

самостійно підходить і залишається поблизу;

перебирає передніми лапами;

муркоче в моменти відпочинку;

треться головою об людину, залишаючи свій запах за допомогою залоз на морді.

Водночас добровільне наближення кота не варто сприймати як запрошення до тривалих погладжувань. Тварина може просто хотіти побути в компанії людини.

Як зрозуміти, що кіт більше не хоче, щоб його гладили

Про бажання улюбленця припинити спілкування можуть свідчити різкі рухи хвостом, зміна положення вух або тіла. Іноді тварина просто відсторонюється чи намагається піти.

Помітивши такі сигнали, варто залишити кота в спокої.

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Мансано наголошує, що для побудови довірливих стосунків із котом важливіше зважати на його бажання, аніж якомога частіше демонструвати свою любов. Можливість самостійно вирішувати, коли наближатися до людини, допомагає зміцнити цей зв’язок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відмова від їжі, млявість або незвична поведінка домашнього улюбленця не завжди свідчать про серйозну проблему. Проте є симптоми, які можуть сигналізувати про небезпеку та потребують негайної допомоги.

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