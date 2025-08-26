Чому коти не люблять воду: експерт пояснив причини

Більшість котів не любять купатися

Якщо ваш кіт раптом впаде у ванну, то, скоріш за все, він буде шокований і втече ледь не швидше, ніж падав у воду. Переважна більшість власників котів скаже, що ці тварини та вода — несумісні. Однак існують винятки.

Про це пише Popular Science.

Якщо погуглити, можна знайти чимало відео, де коти із задоволенням плавають або приймають душ. То в чому ж причина такої різної поведінки — від ненависті до любові?

На думку Крістін Вітале, експертки з поведінки тварин, хоча більшість котів і мають відразу до води, не можна застосовувати одну загальну фразу до кожного домашнього улюбленця. Щоб розкрити таємницю котячої нелюбові до води, нам доведеться зазирнути в їхнє еволюційне минуле.

Пустельне походження

Протягом 10 тисяч років одомашнення коти не сильно змінилися. На відміну від собак, їх не так активно розводили, тому їхні мисливські інстинкти залишилися практично незмінними.

«Багато в чому їхня поведінка буде дуже схожа на їхнього дикого предка», — каже Вітале.

Ці дикі кішки не були пристосовані до життя у воді. Вони завжди були наземними тваринами, що мешкали в пустелях і саванах. Коли їх почали приручати 10 тисяч років тому, вони населяли посушливі рівнини Родючого Півмісяця — великого регіону Близького Сходу, що простягався від північного Єгипту до Ірану.

«Африканські дикі кішки, зазвичай, полюють на суші та полюють на наземних тварин. Вони не розвинули багато поведінкових навичок для перебування у воді чи полювання поблизу води», — пояснює Вітале.

Тому цілком логічно, що їхні сучасні нащадки не стрибають у басейни з великим ентузіазмом.

Роль виховання і досвіду

Еволюція — лише частина історії. Важливу роль відіграє і виховання кота.

На відміну від собак, яких господарі часто беруть на пляж або частіше купають, коти рідко отримують позитивний досвід взаємодії з водою. Неприємні інциденти, як, наприклад, падіння у ванну або примусове купання, можуть лише посилити їхню неприязнь.

«Неприємний досвід може ще більше відвернути котів від намокання», — зазначає Вітале.

Якщо ж у кота є позитивний досвід, він може навіть почати сам шукати воду. Наприклад, якщо у домі є питний фонтан, він може обережно досліджувати його, тицяючи лапою або хвостом. Таким чином тварина може звикнути до води на власних умовах, що допоможе їй усвідомити, що «вода — це не те, чого слід боятися».

Ванна не для всіх

Фахівці зазначають, що котів не варто купати. Більшість із них самоочищаються, використовуючи свій грубий язик для догляду за собою. Купання може завдати більше шкоди, ніж користі, адже воно може стерти природний запах кота, що, своєю чергою, спричинить стрес і занепокоєння.

«Коти почуваються в безпеці, коли можуть відчути свій запах. А якщо ви його маскуєте, це може викликати стрес і занепокоєння», — додає Вітале.

Крім того, є припущення, що намокання може порушити відчуття рівноваги кота. Наприклад, вуса відіграють життєво важливу роль у тому, як коти сприймають світ. Вони надають інформацію про навколишнє середовище, допомагаючи орієнтуватися. Ймовірно, намокання може заважати вусам сприймати вібрації та відчуття, необхідні для навігації.

Однак, якщо ваш улюбленець любить плескатися у ванні, вам не варто турбуватися. Це так само як і в людей: деякі люблять плавати, а деякі, безумовно, бояться води.

Нагадаємо, коти — загадкові та незалежні створіння, які часто здаються безстрашними. Однак і коти мають свої страхи, які можуть викликати у них стрес, паніку чи навіть агресивну поведінку. Це не просто тимчасова реакція на подразник, а важливий захисний механізм, який допомагає вижити у дикій природі.