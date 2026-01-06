Чому коти панічно бояться пилососа та фена: несподіване пояснення вчених

Кіт / © pexels.com

Майже кожен власник кота стикався із ситуацією, коли улюбленець миттєво зникає з кімнати, варто лише дістати пилосос або увімкнути фен. Така реакція часто здається людям кумедною або дивною, проте для тварин це серйозний стрес, який має наукове підґрунтя. Виявляється, справа не лише у гучності, а й у специфіці котячого сприйняття світу.

Головна причина паніки — це надчутливий слух котячих. Людина здатна сприймати звукові частоти до 20 000 Гц, тоді як діапазон слуху кота сягає 65 000–85 000 Гц.

Те, що для людини звучить як рівномірний гул мотора, для кота перетворюється на нестерпний високочастотний свист. Фактично, звичний для нас пилосос для тварини є «акустичною зброєю», яка видає пронизливі звуки, недоступні людському вуху. Саме тому коти часто тікають ще до того, як прилад починає працювати на повну потужність.

У випадку з пилососом додається ще один фактор дискомфорту — вібрація. Коти дуже чутливо сприймають коливання поверхні своїми лапками. Під час роботи пилососа підлога вібрує, що викликає у тварини почуття небезпеки та втрати контролю над ситуацією.

Крім того, пилосос часто хаотично пересувається квартирою, порушуючи особисті кордони тварини та розповсюджуючи специфічні запахи пилу, які є неприємними для тонкого нюху хижака.

З феном ситуація ще складніша. Окрім акустичного удару, цей прилад створює потужний потік повітря. У світі котячої комунікації різкий видих повітря або шипіння — це прямий сигнал агресії та готовності до атаки.

Коли струмінь повітря з фена потрапляє на кота, він інстинктивно зчитує це як напад невідомого «шиплячого» хижака. Тож реакція втечі — це не примха, а природний механізм самозбереження, який спрацьовує на рівні рефлексів.

