Чому коти та собаки їдять траву: коли потрібно хвилюватися

Чому коти та собаки їдять траву

Багато власників домашніх тварин помічали, як їхні улюбленці — чи то м’ясоїдний кіт, чи всеїдний собака — час від часу гризуть траву. Існує багато гіпотез, чому вони це роблять, від «бабусиних казок» до наукових теорій, але єдина і універсальна причина досі невідома.

Чому домашні улюбленці їдять траву: поширені гіпотези

Самолікування при розладі шлунка

Одна з найпоширеніших теорій стверджує, що тварини їдять траву, щоб лікувати розлади шлунку. За словами ветеринара Джеймі Лавджой, це одна з «бабусиних казок». Опитування власників собак, проведене у 2008 році, показало, що лише 8% з 1571 опитаних тварин виглядали хворими перед тим, як з’їсти траву, хоча 68% робили це регулярно. Аналогічні опитування серед власників кішок у 2021 році дали схожі результати: лише 6–9% тварин мали ознаки нездужання, перш ніж приступити до рослин.

Щоб вивести шерстяні грудки

Ще одна популярна думка, що коти їдять траву для того, щоб вивести з організму шерстяні грудки, також не отримала наукового підтвердження. Проведені дослідження 2021 року показали, що немає значної різниці в частоті поїдання трави між довгошерстими та короткошерстими котами. Це спростовує припущення, що довга шерсть і часте її проковтування змушують тварин частіше звертатися до рослин як засобу очищення.

Очищення від паразитів

Вчені також припускають, що поїдання трави є вродженим інстинктом, який допомагає тваринам очищати кишківник від паразитів. Спостереження за дикими котами та вовками підтверджують цю гіпотезу. Однак, як зазначив доктор Лавджой, у сучасних домашніх тварин, які отримують регулярну дегельмінтизацію, це навряд чи є основною причиною, оскільки вони не мають такого високого глистяного навантаження.

Пошук поживних речовин

Інша теорія пов’язана з нестачею мікроелементів. Доктор Лорі Теллер, клінічний професор Техаського коледжу ветеринарної медицини та біомедичних наук A&M, зазначила, що деякі вчені припускають, що тварини можуть споживати траву заради вітамінів групи В. Однак, ця причина малоймовірна для тварин, які отримують збалансований комерційний корм.

Чому собаки їдять траву

Та чому все ж таки коти та собаки їдять траву

Більшість ветеринарів та дослідників сходяться на думці, що немає єдиного пояснення. Ймовірно, причин стільки ж, скільки й різних тварин. Для когось це може бути пов’язано з інстинктами, для інших — з цікавістю. «Немає єдиної причини, чому коти та собаки хочуть або вирішують їсти траву», — сказав доктор Теллер.

Одна з найпростіших і найімовірніших сучасних теорій полягає в тому, що тварини їдять траву просто тому, що їм це подобається. Доктор Лавджой припускає, що «здебільшого наші домашні улюбленці їдять траву, бо хочуть — можливо, їм подобається смак, вони хочуть стимуляції або досліджують навколишнє середовище».

Коли варто хвилюватися

Хоча поїдання трави в більшості випадків є нешкідливим, слід звернути увагу на певні ознаки. Якщо ваша тварина «ненажерливо поїдає ці рослини, або постійно їх їсть, або постійно їсть їх, а потім блює, тоді я б точно шукав приховану проблему», — радить доктор Теллер.

Також важливо переконатися, що трава, яку їсть ваш улюбленець, не оброблена пестицидами чи добривами. Деякі рослини є отруйними для тварин. Доктор Лавджой рекомендує перевірити список рослин, токсичних для домашніх тварин, щоб убезпечити свого улюбленця. Якщо домашні тварини часто блюють або мають аномальний стілець, доктор Теллер рекомендує звернутися до ветеринара.