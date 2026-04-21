Чому коти займають місце господаря: вчені пояснили несподівану причину

Багатьом власникам знайома ситуація: варто підвестися зі стільця чи ліжка — і кіт одразу займає звільнене місце. Така поведінка здається випадковою, але насправді має наукове пояснення.

Про це повідомило видання The Economic Times.

Фахівці з поведінки котів зазначають, що ключову роль відіграють сенсорні сигнали. Йдеться про запах, тепло тіла та інші зміни середовища, які залишає після себе людина. Для котів ці чинники формують відчуття безпеки, тому такі місця вони сприймають як комфортні для відпочинку.

Цю особливість підтверджують експериментальні спостереження. У дослідженні, проведеному в одному зі шведських котячих кафе, науковці відстежували поведінку 27 котів. Виявилося, що тварини значно частіше обирають місця, де перед цим перебували люди, ніж нейтральні ділянки. Результати були оприлюднені в журналі Animals (MDPI).

«Зони, які відвідують люди, можна вважати заспокійливими, що полегшує котам пошук безпечного місця для відпочинку. Наприклад, щойно хтось залишає своє місце, коту стає цікаво його дослідити, оскільки людина щось залишила після себе», — йдеться в статті.

Окремо науковці звертають увагу на так званий ефект «безпечної бази». Дослідники з’ясували, що коти вибудовують із людьми зв’язок, схожий на той, який виникає між дітьми та їхніми доглядачами. У межах досліджень за участю котів із притулків встановили, що ці тварини використовують людину як точку опори під час дослідження нового середовища.

Це означає, що місця, пов’язані з присутністю людини, можуть виконувати для котів функцію емоційно безпечного простору. Саме тому після того, як господар залишає крісло чи ліжко, тварина обирає його замість інших варіантів.

Важливу роль відіграє й нюх. Дослідження показують, що коти здатні розрізняти запахи, пов’язані з емоційними станами людини, і по-різному на них реагувати. Це означає, що вони постійно обробляють сигнали, які людина може навіть не помічати. Після того як людина залишає місце, там зберігається не лише запах, а й сигнали, які кіт сприймає як знайомі та безпечні. Для кота це робить простір знайомим і передбачуваним, що сприяє вибору саме цього місця.

Ще один чинник — інстинктивна потреба в умовно замкнутому або окресленому просторі. У межах громадських наукових експериментів неодноразово фіксували, що коти реагують навіть на прості форми, створені, наприклад, за допомогою стрічки на підлозі. Такі межі створюють відчуття захищеності. Місце, де щойно сиділа людина, може виконувати подібну функцію: тепло та запах створюють для кота відчуття окресленої зони, яка сприймається як безпечна.

Крім того, дослідження у сфері поведінкових наук свідчать, що коти здатні визначати, коли на них звертають увагу. Вони краще реагують на звернення, якщо розуміють, що людина їх спостерігає. Це вказує на соціальну чутливість тварин і пояснює, чому певні місця можуть асоціюватися з увагою.

Нагадаємо, звичка котів «місити лапами» також давно викликає запитання у власників. Ветеринарка пояснила, що це поєднання дитячих рефлексів та поведінки дорослих тварин, і має кілька значень одночасно.