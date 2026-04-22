Чому краби ходять боком: вчені нарешті знайшли відповідь

Краб / © Reuters

Реклама

Якщо попросити будь-кого описати, як рухається краб, відповідь майже завжди буде однакова — боком. Саме ця особливість робить крабів легко впізнаваними. Але біологи десятиліттями не могли остаточно з’ясувати, коли саме з’явився такий спосіб пересування, скільки разів він виникав у процесі еволюції та яку перевагу дав цим тваринам.

Нове дослідження, опубліковане в журналі eLife, дало найповнішу на сьогодні відповідь на це питання. І результати виявилися доволі несподіваними.

Дослідники зазначають, що, попри великий обсяг знань про анатомію крабів, їхню рухову поведінку вивчали значно менше. До того ж не всі краби пересуваються саме боком: частина видів рухається вперед. Саме це й підштовхнуло вчених до ширшого аналізу.

Реклама

Для дослідження науковці зібрали 50 видів крабів із різних середовищ існування. Частину взяли з припливних зон, частину — з акваріумів і рибних ринків. Кожен вид утримували в умовах, наближених до природних: із піском, морською або прісною водою залежно від потреб.

Після цього кожного краба поміщали в круглу арену, давали трохи часу на адаптацію, а потім протягом десяти хвилин записували його рухи. Далі відео покадрово аналізували, відстежуючи положення тіла й напрямок руху.

Результат виявився чітким: із 50 видів 35 пересувалися боком, а 15 — вперед. Змішані варіанти траплялися дуже рідко. Статистичний аналіз показав, що поступового переходу між цими типами руху майже немає — краб або ходить боком, або ні.

Потім науковці наклали ці дані на велике еволюційне дерево, побудоване на основі генетичної інформації. Виявилося, що бокове пересування у справжніх крабів з’явилося лише один раз — у групі Eubrachyura, до якої належить більшість сучасних видів. Це означає, що всі краби, які рухаються боком, мають спільного предка, який жив приблизно 200 мільйонів років тому.

Реклама

Водночас еволюція не була односторонньою. Дослідники виявили щонайменше шість випадків, коли окремі групи крабів знову повернулися до руху вперед. Серед них — краби-павуки, краби-солдати та горохові краби. На думку вчених, це пов’язано з особливостями їхнього способу життя: деякі маскуються, інші живуть групами або всередині інших організмів, тому швидке бокове пересування для них уже не було критично важливим.

Бокова хода дає крабам відчутну перевагу. Вони можуть однаково швидко рухатися і вліво, і вправо, не розвертаючи тіло. Через це їхні маневри стають менш передбачуваними для хижаків. Експерименти з роботами, схожими за формою на крабів, також показали, що для широкого тіла саме боковий рух є швидшим та ефективнішим.

Науковці вважають, що така еволюційна новація могла суттєво вплинути на успіх крабів як групи. Сьогодні відомо близько 7900 видів справжніх крабів, і це значно більше, ніж у багатьох їхніх близьких родичів. Краби освоїли найрізноманітніші середовища — від суходолу та річок до озер і глибокого океану.

Водночас дослідники підкреслюють: сама по собі «крабоподібна» форма тіла ще не означає бокову ходу. Наприклад, кокосові чи королівські краби мають схожий вигляд, але рухаються інакше. Це свідчить про те, що форма тіла й поведінка можуть еволюціонувати окремо.

Реклама

Автори роботи припускають, що поява бокової ходи близько 200 мільйонів років тому могла збігтися з великими змінами в екосистемах після масового вимирання, коли відкрилися нові екологічні ніші. Проте для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження.

Зрештою вчені називають бокове пересування крабів рідкісною, але дуже важливою еволюційною інновацією, яка, ймовірно, допомогла їм стати однією з найуспішніших груп у тваринному світі.

