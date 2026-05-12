Чому кульбаба називається саме так українською мовою
Кульбаба — одна з найвідоміших весняних квіток, яка щороку вкриває українські луки яскраво-жовтим килимом.
Вона знайома кожному з дитинства, однак не всі знають, чому кульбаба має саме таку назву і що насправді означає це слово.
Походження назви кульбаби: що означає слово
Назва «кульбаба» має давнє коріння і походить від старішої форми «кульбава». Мовознавці пов’язують її з праслов’янським словом «кульбастий» — тобто округлий, згорнутий або дещо опуклий. Це напряму відображає зовнішній вигляд рослини: її квітка та насіннєва «куля» справді мають характерну округлу форму.
Існує й інша версія: слово могло виникнути від дієслова «кулитися» або навіть від образного вислову «бавитися кулькою». Адже після цвітіння кульбаба перетворюється на легку повітряну кулю з насінням, яку легко здуває вітер.
Таким чином, значення слова «кульбаба» пов’язане з формою, рухом і здатністю розлітатися, що робить цю назву напрочуд влучною.
До речі, латинська назва рослини — Taraxacum. Вчені вважають, що вона походить від грецьких слів, які означають «лікувати» або «заспокоювати», що натякає на її цілющі властивості.
У народі кульбабу називали по-різному: «одуван», «пустодуй», «вітродуйка», «повітряна квітка». А за раннє цвітіння та користь для здоров’я її ще знали як «бабусину траву» або навіть «еліксир життя».
Який вигляд має кульбаба: опис рослини
Кульбабу легко впізнати навіть без ботанічних знань. Її листя утворює прикореневу розетку, має видовжену форму із зубчастими краями. Стебло — порожнисте, безлистяне, може сягати до 40 см заввишки.
Квітка яскраво-жовта, а після дозрівання перетворюється на пухнасту кулю з насінням-парашутиками, які вітер розносить на великі відстані. Саме ця особливість і зробила кульбабу символом легкості та мінливості.
Цікаво, що при пошкодженні будь-якої частини рослини виділяється білий молочний сік.
Скільки видів кульбаби існує
Рід кульбаби налічує понад 2000 видів у світі. В Україні росте близько дванадцяти, і найпоширенішою є кульбаба лікарська. Її можна зустріти практично всюди: на луках, у садах, на узбіччях і навіть біля парканів як звичайний бур’ян.
Лікувальні властивості кульбаби: користь для здоров’я
Кульбаба відома не лише своєю красою, а й потужними цілющими властивостями. У народній медицині її використовують уже століттями.
Найбільш цінним вважається корінь рослини. Його застосовують для лікування захворювань шлунка та печінки. Настої допомагають при проблемах зі шкірою — висипах, акне, запаленнях.
Листя і коріння мають:
сечогінний ефект;
жовчогінні властивості;
здатність покращувати апетит;
відхаркувальну дію.
Сік кульбаби також вважається природним тонізувальним засобом. Його використовують для зміцнення організму, підтримки кісток і навіть полегшення зубного болю.
У народній медицині рослину застосовують за:
анемії;
порушення обміну речовин;
захворюваннь нирок і серця;
гастриту зі зниженою кислотністю;
інтоксикації.
Також кульбаба може зменшувати втому та підвищувати працездатність.
Кульбаба в косметиці та побуті
Молоде листя кульбаби активно використовують у косметології. З нього готують натуральні маски, які зволожують, живлять і омолоджують шкіру.
Окрім цього, рослина допомагає і в господарстві. Настої з кульбаби застосовують для боротьби зі шкідниками — зокрема попелицею та кліщами.
Чи можна їсти кульбабу
Так, і це доволі популярна практика у світі. Кульбабу використовують у кулінарії:
з пуп’янків варять варення;
з коренів готують напій, схожий на каву;
з квітів роблять настоянки та навіть виною
У деяких країнах, зокрема в Китаї та Франції, кульбабу вирощують як повноцінну харчову рослину, а страви з неї подають у ресторанах.