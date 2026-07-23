Чому лелеки перестали тікати від людей: несподіване пояснення орнітолога

Лелеки на будинку

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Орнітолог Олександр Федун пояснив, чому лелеки дедалі частіше заходять на подвір’я та майже не бояться людей. За його словами, така поведінка є наслідком урбанізації й не свідчить про будь-які аномальні зміни.

Про це фахівець розповів у коментарі виданню Че line.

За словами орнітолога, лелеки вже давно пристосувалися до життя поруч із людьми та знаходять біля людських осель сприятливі умови для існування.

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«Лелеки вже давно — урбаністи. І вони — синантропи, тобто живуть поряд із людиною, оскільки знаходять там сприятливі умови та їжу. І так відбувається досить давно. Вони гнізда будують на стовпах, дахах будинків і взагалі де завгодно в межах села», — пояснив Федун.

Він зазначив, що нині у птахів триває період активного вигодовування пташенят, тому дорослі лелеки змушені постійно шукати корм.

«Зараз у них дуже інтенсивний процес: їм треба вигодувати своїх пташенят, які готуються до періоду вильоту з гнізда. Тож дорослим лелекам нині треба приносити пташенятам величезну кількість кормів», — сказав орнітолог.

Саме тому, за його словами, лелеки шукають їжу всюди, зокрема й на приватних подвір’ях.

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Якщо господарі не хочуть, щоб птахи заходили до двору, варто не залишати харчові відходи та інші залишки їжі. Водночас, якщо присутність лелек не створює незручностей, фахівець радить спокійно ставитися до таких візитів.

«Це звичайні процеси, коли птахи звикають до людей. Тим паче, коли визначальний фактор — це доступність їжі. І відсутність такого фактору, як бентеження чи залякування з боку людини», — наголосив Федун.

Орнітолог також запевнив, що лелеки не є агресивними птахами, і зазначив, що йому не відомо про випадки їхньої безпричинної агресії щодо людей.

Нагадаємо, агато водіїв хоча б раз спостерігали одну й ту саму картину: птах раптово злітає з узбіччя і ніби «в останню секунду» пролітає просто перед капотом автомобіля. Фахівці стверджують, що в цій ситуації немає ані ризикованої сміливості, ані випадкової безглуздості — лише особливості пташиного сприйняття світу та міської адаптації.

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