Чому люди найчастіше сваряться на свята: психологиня назвала три причини

Зоряна Скибінська назвала три причини сімейних конфліктів / © Credits

Реклама

Чимало сімей у свята замість того, щоб насолоджуватися відпочинком у родинному колі, починають з’ясовувати стосунки.

Чому саме на Різдво ви сваритеся найбільше, пояснила психологиня Зоряна Скибінська у своєму Tik-Tok і назвала три головні причини.

Перша

«Ви чекаєте на ідеальне Різдво, як в інстаграмі. А реальність — хаос і „забув купити сметану“, — каже експертка.

Реклама

Друга причина

«Ти готуєш, купуєш, організовуєш. Ти вже виснажена, а він питає: „Чого ти така нервова?“ — зазначає психологиня.

Третя причина

«Усі незакриті образи за рік вилазять саме зараз, під ялинкою, бо напруженість висока і стримуватися вже немає сил. Свята — це не причина для сварок. Вони просто висвітлюють те, що вже і так є у ваших стосунках, як лупа», — пояснила Скибінська.

Раніше ми писали, як впоратися зі «святковою депресією».