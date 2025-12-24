- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 278
- Час на прочитання
- 1 хв
Чому люди найчастіше сваряться на свята: психологиня назвала три причини
Instagram-ілюзії: психологиня пояснила, чому свята закінчуються сварками.
Чимало сімей у свята замість того, щоб насолоджуватися відпочинком у родинному колі, починають з’ясовувати стосунки.
Чому саме на Різдво ви сваритеся найбільше, пояснила психологиня Зоряна Скибінська у своєму Tik-Tok і назвала три головні причини.
Перша
«Ви чекаєте на ідеальне Різдво, як в інстаграмі. А реальність — хаос і „забув купити сметану“, — каже експертка.
Друга причина
«Ти готуєш, купуєш, організовуєш. Ти вже виснажена, а він питає: „Чого ти така нервова?“ — зазначає психологиня.
Третя причина
«Усі незакриті образи за рік вилазять саме зараз, під ялинкою, бо напруженість висока і стримуватися вже немає сил. Свята — це не причина для сварок. Вони просто висвітлюють те, що вже і так є у ваших стосунках, як лупа», — пояснила Скибінська.
Раніше ми писали, як впоратися зі «святковою депресією».