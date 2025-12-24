ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

Чому люди найчастіше сваряться на свята: психологиня назвала три причини

Instagram-ілюзії: психологиня пояснила, чому свята закінчуються сварками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Зоряна Скибінська назвала 3 причини сімейних конфліктів

Зоряна Скибінська назвала три причини сімейних конфліктів / © Credits

Чимало сімей у свята замість того, щоб насолоджуватися відпочинком у родинному колі, починають з’ясовувати стосунки.

Чому саме на Різдво ви сваритеся найбільше, пояснила психологиня Зоряна Скибінська у своєму Tik-Tok і назвала три головні причини.

Перша

«Ви чекаєте на ідеальне Різдво, як в інстаграмі. А реальність — хаос і „забув купити сметану“, — каже експертка.

Друга причина

«Ти готуєш, купуєш, організовуєш. Ти вже виснажена, а він питає: „Чого ти така нервова?“ — зазначає психологиня.

Третя причина

«Усі незакриті образи за рік вилазять саме зараз, під ялинкою, бо напруженість висока і стримуватися вже немає сил. Свята — це не причина для сварок. Вони просто висвітлюють те, що вже і так є у ваших стосунках, як лупа», — пояснила Скибінська.

Раніше ми писали, як впоратися зі «святковою депресією».

Дата публікації
Кількість переглядів
278
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie